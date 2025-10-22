Logo Image

ΤτΕ: 25,9 εκατ. τουρίστες έφεραν «χρυσές» εισπράξεις 16,7 δισ. στο 8μηνο – Ποιοι άφησαν τα περισσότερα χρήματα

ΤτΕ: 25,9 εκατ. τουρίστες έφεραν «χρυσές» εισπράξεις 16,7 δισ. στο 8μηνο – Ποιοι άφησαν τα περισσότερα χρήματα

Αυξημένη κατά 7,2% η ταξιδιωτική δαπάνη - «Άλμα» 20,6% στις εισπράξεις από τις ΗΠΑ - Ποιοι πρωταγωνιστούν στις αφίξεις

Συνολικά 25,92 εκατ. ξένοι τουρίστες αφίχθησαν στην Ελλάδα στο 8μηνο του έτους φέρνοντας στα ταμεία «χρυσές» εισπράξεις 16,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14,341 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13,042 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αυξημένη κατά 7,2% η ταξιδιωτική δαπάνη

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 1,788 δισ. ευρώ ή 12% σκαρφαλώνοντας στα 16,712 δισ., ενώ αύξηση κατά 489 εκατ. ευρώ ή 26% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες εκτινάχθηκαν στα 2,371 δισ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 65,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, η εκτίναξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. κατά 9,4%, οι οποίες ανήλθαν στα 9,183 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των υπόλοιπων χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,708 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7,108 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2.074,7 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα έσοδα – «Άλμα» 20,6% στις εισπράξεις από τις ΗΠΑ

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 6,6% σκαρφαλώνοντας στα 2,638 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν σε 1,023 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 1,4% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 984,3 εκατ. ευρώ. Από τις υπόλοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,7% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ανήλθαν στα 2,485 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν σε 1,174 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 20,6%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Στο 8μηνο του έτους η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25,921 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24,891 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%. Κατά την ίδια περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε σε 15,286 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10,63 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 6,9%.

Ποιοι πρωταγωνιστούν στις αφίξεις

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 3,893 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 1,423 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 2,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,577 εκατ. ταξιδιώτες. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 3,278 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6,1% σε 1,078 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,1 χιλ. ταξιδιώτες.

