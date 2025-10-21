Prodexpo 2025: Αποεπένδυση στις κατασκευές, ειδικά στις κατοικίες, τα τελευταία χρόνια- Χρειάζονται γενναίες τομές στο real estate

«Το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς ακινήτων πρέπει να αλλάξει ριζικά» τόνισε ο Πρόεδρος του Ομίλου TITAN, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιείται στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Όπως επισήμανε ο κ. Παπαλεξόπουλος «η προοπτική του real estate είναι θετική», αλλά «το μοντέλο του κλάδου θα είναι διαφορετικό» και απαιτούνται «γενναίες τομές» για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Αναφέρθηκε στην αποεπένδυση των τελευταίων ετών στις κατασκευές, ειδικά στις κατοικίες, και υπογράμμισε ότι η νέα ανάπτυξη θα καθοριστεί από τις ενεργειακές μεταβολές, το ανθρακικό αποτύπωμα και τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Τόνισε επίσης ότι η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής κατοικίας και να επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και ψηφιοποίησης.

«Ο ιδιωτικός τομέας, πρόσθεσε, πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία και στην αύξηση της παραγωγικότητας», επισημαίνοντας ότι «η διάγνωση των προβλημάτων είναι το εύκολο κομμάτι – το δύσκολο είναι να σπάσουμε τα εμπόδια». Αναφερόμενος στη νέα εποχή, σημείωσε ότι στην επιχείρησή του «αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε πλέον μια πιο προδραστική στάση».

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ο κλάδος του real estate «αντανακλά την οικονομία και την κοινωνία» και ταυτόχρονα «τις επηρεάζει», ανέφερε από την πλευρά της η Ηρώ Χατζηγεωργίου, CEO της Hellenic Public Properties Company (HPPC/ΕΤΑΔ).

Όπως σημείωσε, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με στόχο «να δημιουργηθούν νέοι προορισμοί και οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη». Υπογράμμισε ότι η ΕΤΑΔ λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας και ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

«Η δημόσια περιουσία χρειάζεται διαφάνεια και οι επενδυτές ταχύτητα», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΤΑΔ κινείται σε τρεις άξονες: «εκσυγχρονισμός, εξωστρέφεια και συμπράξεις».

Οι τιμές ακινήτων έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2008,

Ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σημείωσε ότι οι επενδύσεις σε κατασκευές έχουν υποχωρήσει σημαντικά –από το 15-16% του ΑΕΠ στις καλές εποχές στο μόλις 6% σήμερα– άρα υπάρχει «τεράστιο πεδίο για ανάκαμψη».

Επεσήμανε ότι οι τιμές ακινήτων έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2008, ενώ τα ενοίκια έχουν φτάσει σε σημείο υπερθέρμανσης, καθώς η ζήτηση τρέχει πιο γρήγορα από την προσφορά. Προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του 2008» και υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση του κλάδου έχει περιοριστεί από 16 δισ. ευρώ πριν από την κρίση σε μόλις 2 δισ. ευρώ σήμερα. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα χρειάζεται ένα διαφορετικό υπόδειγμα ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση της προσφοράς, τη διευκόλυνση της αξιοποίησης του υφιστάμενου αποθέματος και την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η οριζόντια ιδιοκτησία. Παρά τα εμπόδια, εκτίμησε ότι «το ελληνικό προϊόν παραμένει υψηλής ποιότητας και η ζήτηση από το εξωτερικό θα συνεχιστεί».

Οι ΑΕΕΑΠ σε φάση ωρίμανσης – «Ευκαιρία διεθνούς ανόδου για την ελληνική αγορά ακινήτων»

Το νέο κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος και η ενίσχυση του ρόλου των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, (ΑΕΕΑΠ) ως μοχλών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που προκύπτει από την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της Prodexpo 2025.

Ειδικότερα, ο κ. Δημήτρης Παπούλης, CEO Trade Estates REIC, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου αποτελεί «θετική εξέλιξη» για την κεφαλαιαγορά, καθώς «τα επενδυτικά μας εργαλεία θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα». Προέβλεψε συνέχιση της ισχυρής ζήτησης για σύγχρονους γραφειακούς χώρους, logistics centers και εμπορικά ακίνητα, που θα αντικατοπτρίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. «Η ωρίμανση της αγοράς θα φέρει συνέργειες με εταιρείες του εξωτερικού – ξένοι επενδυτές θα χτυπήσουν την πόρτα των ΑΕΕΑΠ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες του κλάδου συχνά «φορούν και το καπέλο του developer». Τόνισε, τέλος, τη σημασία της ταχείας απόδοσης των επενδύσεων, ώστε «η απασχόληση κεφαλαίων σε αναπτύξεις να έχει λογικό διάστημα έναρξης χρηματοροών».

Η κυρία Άννα Αποστολίδου , CEO BriQ Properties, η οποία στάθηκε στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις ΑΕΕΑΠ μέσω της ένταξης της ελληνικής αγοράς στους δείκτες των ανεπτυγμένων χωρών. «Έχουμε μπροστά μας έναν χρόνο για να προετοιμαστούμε και να μεγαλώσουμε, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος», σημείωσε. Ανέφερε ότι η BriQ Properties έχει αυξήσει κατά 37% τη χρηματιστηριακή της αξία, παραμένοντας σταθερή στη στρατηγική υψηλών αποδόσεων άνω του 5%. Τόνισε επίσης το νέο τετραετές πρόγραμμα επανεπένδυσης που αγκάλιασε το 65% των μετόχων, καθώς και την απόφαση της εταιρείας να προσφέρει πλέον και πρόμερισμα δύο φορές τον χρόνο.

«Στο real estate το μέγεθος μετράει», ανέφερε ο κ. Κώστας Μαρκάζος , CEO Premia Properties, για να τονίσει ότι «οι ΑΕΕΑΠ «μπορούν να προσφέρουν εξειδίκευση και ποιότητα». Όπως είπε, η Premia Properties, με νέο μετοχικό σχήμα από το 2020 και καθεστώς ΑΕΕΑΠ από το 2021, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ που θα οδηγήσει σε υπερπολλαπλάσιο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διεθνή ορατότητα. Οι ΑΕΕΑΠ έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας, ωστόσο χρειάζονται σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, σχολίασε. «Ο ιδρυτικός νόμος έχει αλλάξει πολλές φορές, αλλά το 2025 έγιναν ουσιαστικές βελτιώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι «στην Ισπανία υπάρχουν πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις – πρέπει να ακούσουν στο υπουργείο τις προτάσεις μας». «Πρέπει να λυθεί το φορολογικό», τόνισε εμφατικά και σχολίασε: «Στο Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσαν να σταματήσουν να πετάνε λεφτά από τη φορολοταρία – πετάνε ένα εκατομμύριο από το παράθυρο».