Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα πληρωθεί

Στις 30 Νοεμβρίου πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους η επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι η επιστροφή ενοικίου αφορά το 80% των ενοικιαστών.

«Έχουμε επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου στο 80% των ενοικιαστών. Έχουμε 250 ευρώ στους συνταξιούχους τέλος Νοεμβρίου» σημείωσε.

Για τη φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός προανήγγειλε ότι τους επόμενους 8 μήνες οι πολίτες θα δουν στις τσέπες τους συνολικά 2,5 δισ. ευρώ.

«Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα βλέπουν μήνα με τον μήνα στους λογαριασμούς τους τις φοροαπαλλαγές με τη μορφή αυξήσεων», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι τα οφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα φανούν από το 2027.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό, με το μέρισμα να επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από περισσότερες επενδύσεις, εξαγωγές και ενεργοποίηση της οικονομίας, και όχι μέσω πρόσκαιρων παροχών.

«Η στήριξη της κοινωνίας θα γίνει με όρους μεταρρυθμιστικούς. Δεν θα περάσουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, ούτε θα ρισκάρουμε τη σταθερότητα της χώρας», τόνισε.

Ολοκληρώνεται η πλήρης καταγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του ύψους του χρέους ανά οργανισμό.

«Θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των φορέων που καθυστερούν τις πληρωμές» είπε, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη δημιουργηθεί πλατφόρμα, η οποία επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που έχουν υποβάλλει ιδιώτες.

Πρόκειται, όπως διευκρίνισε, για χρήματα που υπάρχουν και έχουν ήδη καταγραφεί στο δημόσιο χρέος, με στόχο να διασφαλιστούν διαφάνεια, λογοδοσία και συνέπεια στη λειτουργία του Δημοσίου.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες περιπτώσεις αμφισβήτησης ιδιωτικής περιουσίας από το Κράτος σε συγκεκριμένα ακριτικά νησιά, όπως οι Αρκιοί, η Ψέριμος και το Αγαθονήσι, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι το ζήτημα αυτό «λύθηκε ήδη σήμερα το πρωί με εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια».

Όπως πρόσθεσε, «το επόμενο διάστημα ο νέος Κώδικας Δημόσιας Περιουσίας θα θεραπεύσει το πρόβλημα συνολικά, σε πολλές περιοχές της χώρας».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την αύξηση του φόρου στα καπνικά προϊόντα αλλά και στην πιθανή επιβολή φόρου στα μικροδέματα που αποστέλλονται από την Κίνα, θέμα το οποίο, όπως εκτίμησε, αναμένεται να έχει επιλυθεί έως το τέλος του έτους.

Αναφερόμενος στην τροπολογία το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Αυτονόητος είναι ο απόλυτος σεβασμός στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, βιώνοντας την απόλυτη τραγωδία. Aυτονόητη η ανάγκη τους να βρουν δικαίωση. Aυτονόητος όμως είναι ταυτόχρονα και ο ρόλος της Πολιτείας να διαφυλάσσει όλα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Οφείλουμε, λοιπόν, να συγκεράσουμε τα πάντα».