ΕΣΠΑ: 24,7 εκατ. ευρώ για δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας σε ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς

Για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» εντάσσονται και οι έξι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Δίκτυα Μονάδων/Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας», με δικαιούχους 23 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 11 ερευνητικούς φορείς της χώρας.

Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 24.759.751 ευρώ, αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δικτύων Μεταφοράς Τεχνολογίας, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας και την ενσωμάτωσή τους σε αλυσίδες αξίας.

Στόχος είναι η βελτίωση των δεικτών Καινοτομίας, η αύξηση των ποσοστών ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής έντασης γνώσης και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με την εξειδίκευσή του σε ικανότητες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Αναλυτικά, οι πράξεις που εντάχθηκαν είναι: