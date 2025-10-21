ΤτΕ: «Απογειώθηκαν» στα 16,7 δισ. οι τουριστικές εισπράξεις στο 8μηνο – Μειωμένο κατά 2,1 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 

Με συρρίκνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και διψήφιο «άλμα» στις τουριστικές εισπράξεις έκλεισε το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα τουριστικά έσοδα του οκταμήνου άγγιξαν τα 16,7 δισ., με τον Αύγουστο να αποδεικνύεται «χρυσός» μήνας για τον τουρισμό, φέρνοντας στα ταμεία ταξιδιωτικές εισπράξεις 4,52 δισ.

Στα 6,6 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 8μηνο

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υποχωρώντας στα 6,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,4% (-0,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,1% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7% (αύξηση 6,1% και 2,1% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

«Άλμα» 12% έκαναν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή άνοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Υπερδιπλασιάστηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 783,2 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη τη μείωση των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,4% (-4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 12,8% (-11,3% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατέγραψαν μείωση κατά 5,0% σε τρέχουσες τιμές (-1,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 2,8% (-3,0% σε σταθερές τιμές).

Αυξημένες κατά 10,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 10,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι του Αυγούστου του 2024, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.