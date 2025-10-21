Τουρισμός: Αθήνα και Αττική προβάλλονται στην αγορά της Τσεχίας

Η ουσιαστικότερη γνωριμία των στελεχών της τουριστικής αγοράς της Τσεχίας με την Αθήνα και, γενικότερα, την Αττική ως αυτοτελούς city break προορισμού, ήταν το αντικείμενο ειδικού workshop που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Πράγα.

Το workshop διοργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας-Τσεχίας και την αεροπορική εταιρεία Sky Express, που συνδέει απευθείας την Πράγα με την ελληνική πρωτεύουσα, και σε αυτό συμμετείχαν περίπου 60 τσέχοι τουριστικοί πράκτορες.

Τον προορισμό παρουσίασαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας-Τσεχίας, Δημήτρης Βασιλειάδης, ο οποίος συντόνισε και το workshop, και η προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, Αθηνά Κολύβα.

Oι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το εύρος των επιλογών και την πολυμορφία των εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες η Αθήνα και η ευρύτερη περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και τις σύγχρονες υποδομές που διαθέτει.

Στους τσέχους τουριστικούς επαγγελματίες διανεμήθηκε, επίσης, ψηφιακό υλικό της Περιφέρειας Αττικής με χρηστικές πληροφορίες, καθώς και ο πλήρης έντυπος ταξιδιωτικός οδηγός του ΕΟΤ για τον προορισμό, ενώ συζητήθηκε και η διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) στην Αθήνα στα τέλη του Οκτωβρίου για εκπροσώπους της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πράγα, Ντίνος Κωνσταντίνου, ενώ συμμετείχε ο διευθυντής του τομέα B2B Sales and Distribution της Sky Express, Γιώργος Μπαλιούσκας.

Αυξανόμενο το ενδιαφέρον των Τσέχων για την Ελλάδα

Σύμφωνα με εκθέσεις για τον τουρισμό στην Τσεχία και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την μεταπανδημική περίοδο παρατηρείται διαρκής άνοδος του εξερχόμενου τουρισμού και της τουριστικής δαπάνης των Τσέχων ταξιδιωτών, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται σταθερά στους πλέον δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

Το 2024 η χώρα μας προσέλκυσε συνολικά 650.000 Τσέχους τουρίστες, πίσω μόνο από την Ιταλία και την Κροατία, έναντι 640.000 το 2023 και 590.000 το 2022.

Οι τσέχοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τη χώρα μας κυρίως για τις θερινές διακοπές τους, πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο περίπου 10 διανυκτερεύσεις, ενώ η μέση δαπάνη ανά άτομο κυμαίνεται από 700 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την εποχή και το επίπεδο των καταλυμάτων.