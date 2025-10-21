Κτηνοτροφία: Νέες αντιδράσεις για τα μέτρα αναχαίτισης της ευλογιάς

Αποτυχία στην αναχαίτιση της εξάπλωσης της ευλογιάς «χρεώνουν» στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι κτηνοτρόφοι, η γαλακτοβιομηχανία, αλλά και οι περιφέρειες, ωστόσο το «μέτωπο» δεν είναι κοινό, καθώς στις προτάσεις διαχείρισης ο διχασμός για την ενεργοποίηση εμβολιαστικού προγράμματος εντείνεται.

Το ΥπΑΑΤ προσπαθεί αφενός να «απεγκλωβίσει» αποζημιώσεις που παραμένουν «μπλοκαρισμένες» στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενεργοποιώντας τη δεύτερη φάση ενισχύσεων για τις θανατώσεις ζώων, αφετέρου να βρει τη χρυσή τομή στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Αποζημιώσεις

Χθες ανακοινώθηκε ότι «ξεκλειδώνει» η δεύτερη φάση ενισχύσεων προς κτηνοτρόφους που έχουν προχωρήσει στην θανάτωση των ζώων τους λόγω της ευλογιάς. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ και η πρώτη δόση ύψους 10 εκατ. ευρώ αποδίδεται τώρα στις Περιφέρειες της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου είχαν ήδη καταβληθεί 30 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω θανατώσεων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Με βάση τα προβλεπόμενα, η αποζημίωση που δίνεται ανά θανατωθέν ζώο είναι 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα και 220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα. Σε ο,τι αφορά στις ζωοτροφές, τα 63 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών «μεταφράζονται» σε κλιμακωτή αποζημίωση από 6 έως 14 ευρώ το ζώο, ανάλογα με τη διάρκεια του εγκλεισμού. Με βάση τα όσα έχει γνωστοποιήσει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι πληρωμές επιδιώκεται να ξεκινήσουν στο τέλος της βδομάδας.

Νωρίτερα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) σε σκληρή ανακοίνωση τόνισε ότι «τα θεωρητικά αυστηρότερα μέτρα ελέγχων που έχει ανακοινώσει το υπουργείο δεν έχουν αποδώσει.[…] Πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνονται άμεσες και ρεαλιστικές αποζημιώσες στους κτηνοτρόφους, όχι μόνο για την σφαγή των ζώων αλλά και για την αδυναμία αγοράς ζωοτροφών. Η μη πληρωμή ή ακόμη και η μη έγκαιρη πληρωμή λόγω της καθυστέρησης εγκρίσεων σχετικών κονδυλίων από την Ε.Ε. δεν αποτελεί καθόλου δικαιολογία. Οι αποζημιώσεις θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να ήταν άμεσες από εθνικά κονδύλια με δεδομένο ότι οι εγκρίσεις των κοινοτικών κονδυλίων καθυστερούν. Αν όλα τα παραπάνω εφαρμόζονταν από την πρώτη στιγμή, θα εξέλειπαν οι λόγοι που εκκινούν τις παραβατικές ενέργειες και σίγουρα δεν θα χρειάζονταν καθόλου τεράστια κονδύλια αποζημιώσεων που απαιτούνται σήμερα και το κυριότερο θα είχαμε αποφύγει αυτή την απίστευτη εξάπλωση της ζοωνόσου. Αν δεν συνυπάρξουν ταυτόχρονα και τα δυο αυτά μέτρα, δεν θα υπάρξει βελτίωση στην πολύ κακή εικόνα της κτηνοτροφίας που έχει σήμερα η χώρα μας». Για το θέμα του εμβολιασμού ο ΣΕΒΓΑΠ επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ακόμη πιο επισταμένη και στοχευμένη πληροφόρηση (κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα) προς όλους τους κτηνοτρόφους και όλους όσους θεωρούν τον εμβολιασμό ως λύση στο πρόβλημα «για να πάψει επιτέλους αυτή η συζήτηση και η παραπληροφόρηση που οδηγεί σε απαράδεκτα φαινόμενα που ζούμε σήμερα, δηλαδή της παράνομης εισαγωγής και χρήσης τέτοιων εμβολίων που πρέπει άμεσα με τις ανάλογες κυρώσεις να σταματήσουν».

Αντίθετα υπερ του εμβολιασμού συντάσσονται οι κτηνοτρόφοι και η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς στο πλαίσιο χθεσινής σύσκεψης αποφασίστηκε να ζητήσουν από το ΥΠΑΑΤ να ενεργοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισμούς για επίσημο εμβολιαστικό πρόγραμμα, με εγκεκριμένο εμβόλιο της Ε.Ε., στην περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος ανέφερε ότι μετά το πρόσφατο ταξίδι του στις Βρυξέλλες, έλαβε ενημέρωση από την υπεύθυνη κτηνιατρική υπηρεσία της Κομισιόν ότι «προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα με εμβόλια εγκεκριμένα από την Ε.Ε., αρκεί να το ζητήσει η χώρα και θα πρέπει να σταλεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να διαπραγματευτεί τους όρους με τους οποίους θα γίνει αυτή η διαδικασία, με βάση σχετικό κανονισμό».

Στα όριά τους οι κτηνοτρόφοι

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Δημήτρης Μπαλούκας, επισήμανε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε απροχώρητο σημείο, υπάρχουν εστίες ευλογιάς πλέον σε όλη την Ελλάδα, το 50% των ζώων που χάθηκαν πανελλαδικά είναι στη Θεσσαλία και ζήτησε να συσταθεί άμεσα η επιτροπή του ΥΠΑΑΤ με αντικείμενο το εμβόλιο. «Η εκρίζωση απέτυχε, να αναλάβει γενναία την ευθύνη το υπουργείο και να αλλάξει τακτική. Να μην γίνει, από αύριο κιόλας, καμία άλλη θανάτωση, στο σημείο που βρισκόμαστε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, κανένα νόημα, φέρνει μόνο δυστυχία και φτώχεια» τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και αναρωτήθηκε «αν χάσουμε τα ζώα, θα χάσουμε και την πρώτη ύλη, ποιο το νόημα να μιλάμε για επιπτώσεις στα προϊόντα, χωρίς πρώτη ύλη;».

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στον Νομό Σερρών, οι οποίοι σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό να ζητούν την αποπομπή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου με τεκμηρίωση, διαφάνεια και δίκαιες αποζημιώσεις. Στην επιστολή, οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι εάν δεν λάβουν εντός δέκα ημερών τις αποζημιώσεις και δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, τότε θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε συσπείρωση με τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Ελπίδα Σιδηροπούλου, τόνισε την ανάγκη καθολικού εμβολιασμού των ζώων, επισημαίνοντας πως η στρατηγική εκρίζωσης όπως τη διαχειρίστηκε το υπουργείο απέτυχε.

Τεράστιο κόστος

Την ίδια ώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου η εικόνα παραμένει ελεγχόμενη, με σποραδικά κρούσματα, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλης Χαρούμενος, τόνισε την ανάγκη για οικονομική στήριξη των παραγωγών. «Στην καραντίνα, οι μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το κόστος είναι τεράστιο. Για 300 πρόβατα, μιλάμε για 300 ευρώ την ημέρα. Αν κλειστώ για τρεις μήνες, χρειάζομαι 27.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αποθεματικά στην περιφέρεια. Η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση».

Αντίστοιχα, την αγωνία των κτηνοτρόφων αλλά και του δήμου, καθώς όπως τόνισε, δεν έχουν λάβει χρήματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, εξέφρασε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη.