Τ. Θεοδωρικάκος στη Ναυτεμπορική TV: Πρέπει να γίνουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις

«Αυτό που μπορεί κατά τη γνώμη μου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής, είναι πώς θα ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών, πώς θα μπορούμε να έχουμε καλύτερους μισθούς. Αυτό έχει ως προϋπόθεση μια παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, με περισσότερες εξαγωγές, περισσότερες νέες τεχνολογίες, περισσότερη βιομηχανία, καλύτερο και πιο σύγχρονο πρωτογενή τομέα» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, σήμερα Δευτέρα.

«Αυτά είναι προϋποθέσεις για να μπορούν οι μισθοί να είναι καλύτεροι, γιατί αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόστους ζωής και επίσης θα πρέπει να μειώνεται η φορολογία, κάτι που κάνει η κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωριάκος ανέφερε ότι «το πρόβλημα έχει πολλές διαστάσεις. Δεν υπάρχει αρμόδιο υπουργείο για την ακρίβεια, είναι καθολικό κοινωνικό πρόβλημα και ολόκληρη η κυβέρνηση οφείλει να δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόστους ζωής, με ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που –επιμένω- θα κάνει πιο ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία, προκειμένου η χώρα να είναι αυτάρκης σε αρκετά προϊόντα».

«Δεν γίνεται η οικονομία να βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση, πρέπει να γίνουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις»

Συμπλήρωσε επίσης ότι «δεν γίνεται η οικονομία να βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση, πρέπει να γίνουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και να παράγουμε περισσότερα προϊόντα, αν θέλουμε να μειώνονται οι τιμές, να μειώνεται το κόστος, να έχουμε ανταγωνιστική οικονομία και να προχωράμε μπροστά».

«Έχουμε πιέσει την αγορά»

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι έχουν αυξηθεί οι κατώτατοι μισθοί, ενώ τόνισε πως 500.000 πολίτες την τελευταία πενταετία έπιασαν δουλειά. Τόνισε επιπλέον ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει πιέσει την αγορά και πέτυχε σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και προμηθευτών μία μείωση που αφορά 2.000 κωδικούς. Όπως τόνισε, μεσοσταθμικά η μείωση είναι της τάξης του 8%. «Έχω συνείδηση ότι αυτό δεν είναι ένα μεγάλο ποσό για τα μηνιάτικα ψώνια, αλλά υπάρχουν πολίτες που αυτή η μείωση τους δίνει μια μεγάλη ανάσα» τόνισε.

Σημείωσε εξάλλου ότι τα μισά από αυτά τα προϊόντα είναι τρόφιμα και τα υπόλοιπα αφορούν βασικά ήδη διαβίωσης, ενώ αρχικά η πρωτοβουλία ήταν να αφορά 1.000 κωδικούς, ωστόσο έφτασε τελικά σε 2.200. «Έχω την εντύπωση ότι το κλίμα είναι θετικό και ότι μπορεί να έχουμε και περαιτέρω αύξηση (σ.σ. στους κωδικούς) αυτές τις ημέρες, αλλά θέλω να συνεργαστούμε γι’ αυτό με τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου. Είναι διασφαλισμένο ότι αυτή η μείωση θα υπάρχει μέχρι το τέλος του έτους και με την ξεχωριστή συμβολή κάθε αλυσίδας σούπερ μάρκετ που κάνει τη δική της προσφορά σε δικούς της κωδικούς» τόνισε ο υπουργός.