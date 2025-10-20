Στ. Παπασταύρου: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ

Την στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση Κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον υφυπουργός, αρμόδιο για τα θέματα Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ο «οδικός χάρτης» της Κομισιόν για ολοκληρωτικό «ban» του ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2028, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού για μια ανταγωνιστική και καθαρή μετάβαση, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και η σημασία της ένταξής τους στην ενεργειακή αγορά της Ε.Ε.

«Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού.

Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», δήλωσε σχετικά ο κ. Παπασταύρου.

Η πρόταση

Η πρόταση Κανονισμού προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εναπομενουσών εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, με πλήρη απαγόρευση που θα τεθεί σε εφαρμογή έως την 1η Ιανουαρίου 2028, τόσο στο αέριο αγωγών όσο και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ).

Η απαγόρευση που θα εγκριθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετηθεί με απλή πλειοψηφία, συνεπώς χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εισάγουν αέριο από τη Ρωσία μέσω αγωγών, δεν μπορούν να προβάλουν βέτο.

Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιβολή απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού ΥΦΑ ακόμη νωρίτερα, στο πλαίσιο της προσεχούς δέσμης κυρώσεων στη Ρωσία.

Πέρυσι στη Μόσχα αναλογούσε ακόμη χονδρικά το ένα πέμπτο όλων των εισαγωγών αερίου στην ΕΕ, και αυξημένου ποσοστού ΥΦΑ, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα της. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα κράτη μέλη εισήγαγαν από τη Ρωσία ΥΦΑ αξίας σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

