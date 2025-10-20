ΕΚΤ: Ακόμα μια μείωση στο πλεόνασμα της Ευρωζώνης, αλλά σε θετικό έδαφος παραμένουν οι επενδύσεις

Μείωση κατέγραψε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης για τον Αύγουστο, ωστόσο η βελτίωμένη εικόνα στο χρηματοοικονομικό ισοζύγιο συνεχίζεται με τις επενδύσεις να παραμένουν σε θετικό έδαφος σε σύγκριση με το κύμα αποεπενδύσεων του προηγούμενου έτους.

Σε μηνιαία βάση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης κατέγραψε πλεόνασμα 12 δισεκ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας μείωση 18 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Κι αυτό γιατί πλεονάσματα καταγράφηκαν στο ισοζύγιο αγαθών (15 δισεκ. ευρώ) και υπηρεσιών (14 δισεκ. ευρώ), ενώ ελλείμματα καταγράφηκαν για το δευτερεύον εισόδημα (16 δισεκ. ευρώ) και το πρωτογενές εισόδημα (1 δισεκ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Αύγουστο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 303 δισεκ. ευρώ (2,0% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ), έναντι πλεονάσματος 404 δισεκ. ευρώ (2,7% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) ένα έτος νωρίτερα. Η μείωση αυτή εξηγείται από την επιδείνωση όλων των ισοζυγίων, ιδίως από τη μετατροπή του πλεονάσματος (41 δισ. ευρώ) σε έλλειμμα (11 δισ. ευρώ) για το πρωτογενές εισόδημα, αλλά και από το μεγαλύτερο έλλειμμα στο δευτερογενές εισόδημα (από 167 δισ. ευρώ σε 186 δισ. ευρώ) σε συνδυασμό με τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών (από 169 δισ. ευρώ σε 154 δισ. ευρώ) και αγαθών (από 360 δισ. ευρώ σε 347 δισ. ευρώ).

Χρηματοοικονομικό ισοζύγιο

Στον τομέα των άμεσων επενδύσεων, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 123 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια του 12μηνου έως τον Αύγουστο του 2025, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 191 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 57 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ζώνης του ευρώ κατά την ίδια περίοδο, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 472 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Όσον αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι καθαρές αγορές μετοχών εκτός της ζώνης του ευρώ από κατοίκους της αυξήθηκαν σε 226 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με τα 139 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι καθαρές αγορές μετοχών της ζώνης του ευρώ από μη κατοίκους αυξήθηκαν σε 387 δισεκ. ευρώ από 370 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Για τα ομόλογα, οι καθαρές αγορές αυτών εκτός της ζώνης του ευρώ από κατοίκους της αυξήθηκαν σε 623 δισεκ. ευρώ από 420 δισεκ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ οι καθαρές αγορές μη κατοίκων ανήλθαν μειωμένες στα 359 δισεκ. ευρώ, από καθαρές αγορές ύψους 415 δισεκ. ευρώ.

Ως προς τις άλλες επενδύσεις, οι κάτοικοι της ευρωζώνης απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία εκτός της ζώνης του ευρώ ύψους 489 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 12μήνου έως τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τις αποκτήσεις ύψους 202 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα, ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις τους ανήλθαν σε 367 δισ. ευρώ μετά από καθαρές εκποιήσεις ύψους 209 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Τέλος,τον Αύγουστο του 2025, το απόθεμα διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε σε 1.507,8 δισεκ. ευρώ από 1.499 δισεκ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με την ΕΚΤ, στις θετικές μεταβολές των τιμών (13,8 δισεκ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του χρυσού, και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων (1,2 δισεκ. ευρώ), ενώ οι τελευταίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αρνητικές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών (6,2 δισεκ. ευρώ).