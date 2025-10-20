Δ. Τσιόδρας: Ανάγκη για ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια Υγεία στο επόμενο ΠΔΠ

Τη διατήρηση ξεχωριστού ταμείου για τη δημόσια υγεία στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ως διάδοχο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU4Health, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας.

Με ερώτησή του στην Κομισιόν τίθεται το θέμα σχετικά με το πώς προτίθεται να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία στην προγραμματική περίοδο 2028-2034 με στόχο «την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες».

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο για τη δημόσια υγεία και επισημαίνει ότι η απορρόφηση της υγείας μαζί με τη βιοτεχνολογία στο ευρύτερο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προτεραιοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σημειώνει παράλληλα ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι το επόμενο ΠΔΠ «πρέπει να βασιστεί στο έργο που επιτελέστηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επενδύσεις για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που θα ωφελεί όλους τους πολίτες». Και καταλήγει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στη δημόσια υγεία, τη διατήρηση της «αυτονομία τους» εντός του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και τη μη απορρόφησή τους από άλλους αντικρουόμενους στόχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ