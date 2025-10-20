Στην τελική ευθεία το project «σώστε την πρώτη κατοικία» – Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τους τέσσερις προεπιλεγέντες επενδυτές για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων βρίσκεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού ξεπεράστηκαν κάποιες «γραφειοκρατικές» διαδικασίες, είναι πολύ πιθανό ακόμα και εντός του μήνα, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την λειτουργία του Φορέα.

Βασικός στόχος είναι από τη στιγμή προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα σε διάστημα 3 μηνών ή και νωρίτερα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό τοποθετεί τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων εντός του 2026 (έως το τέλος του α΄ εξαμήνου).

Μετά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή, η σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να πάει στη Βουλή για κύρωση. Με βάση και τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, στον Φορέα έχουν δηλώσει την πρόθεση να συμμετάσχουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με 100 εκατ. ευρώ, ανεξάρτητα από τη έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι προεπιλεγέντες επενδυτές είναι οι: «Bain Capital Credit», «Christofferson, Robb & co, LLC», «Fortress Credit Corp.» και η Ένωση Εταιρειών «KAICAN Hellas – Beaumont Summit Financial DAC». Μετά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή, η σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να πάει στη Βουλή για κύρωση.

H λειτουργία

Βασική λειτουργία του Φορέα είναι να αγοράζει την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών που οδηγούνται σε πτώχευση ή σε αναγκαστική εκτέλεση διατηρώντας το δικαίωμα παραμονής σε αυτή έναντι καταβολής ενοικίου επιδοτούμενου από το Κράτος.

Θα αγοράζει την 1η κατοικία του οφειλέτη, με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου, και θα την επαναμισθώσει σε αυτόν. Η περίοδος της επαναμίσθωσης θα διαρκεί έως 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος.

Η ένταξη

Το ενοίκιο που θα καταβάλλει ο ευάλωτος οφειλέτης θα επιδοτείται από το Κράτος με ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ένταξη στο Φορέα θα πραγματοποιείται με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα “τρέξει” γι’ αυτό το σκοπό με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι οφειλέτες θα πρέπει να συναινέσουν και στη διενέργεια αυτοψίας από πλευράς του επενδυτή, προκειμένου να μπορέσει να προσδιορίσει την ακριβή αποτίμηση του ακινήτου. Σε περίπτωση μη συναίνεσης ή εντοπισμού σημαντικών παραβάσεων που καθιστούν αδύνατη τη μεταβίβαση της κατοικίας, τότε ο Φορέας έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.

Ο Φορέας, εφόσον επιθυμεί να διενεργήσει αυτοψία στο ακίνητο, ειδοποιεί τον οφειλέτη, ενημερώνοντάς τον για όλες τις λεπτομέρειες προκειμένου ο ίδιος ή αντιπρόσωπος αυτού, να είναι παρών κατά τη διενέργεια της αυτοψίας. Μετά το πέρας της αυτοψίας, συντάσσεται έκθεση, καθώς και βεβαίωση του μηχανικού, αναφορικά με την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, των οποίων η τακτοποίηση είναι δυνατή. Τα έξοδα της αυτοψίας βαρύνουν τον Φορέα.

Το ενοίκιο

Το μίσθωμα για το πρώτο έτος της σύμβασης μίσθωσης υπολογίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που είναι με βάση το Μέσο Επιτόκιο Στεγαστικού Δανείου (κυμαινόμενου επιτοκίου), το επιπλέον περιθώριο που θα θέσει ο προτιμητέος επενδυτής και η αξία της κατοικίας του οφειλέτη ιδιοκτησιακού δικαιώματος ευάλωτου οφειλέτη το οποίο αποκτήθηκε από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Σημειώνεται ότι η μίσθωση θα αναθεωρείται ετησίως με βάση την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης μίσθωσης.

Στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί είτε κατά την περίοδο των 12 ετών ή στο τέλος αυτής, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.

Το τίμημα θα ισούται με το 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του κόστους για την τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που είχαν αναγνωριστεί και συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτοψίας του μηχανικού.