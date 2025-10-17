Logo Image

Ηλεκτρική διασύνδεση: Νέα σύσκεψη μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας-Κύπρου

Βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης

Νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη, σήμερα Παρασκευή στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές διεξήχθη σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI.

Σε πνεύμα συνεργασίας, βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομείναντων ζητημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

