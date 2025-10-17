Αύξηση επιβατών 6,4% στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ στο 9μηνο

Άνοδο 6,4% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 (9μηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τους αερολιμένες σε Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίο, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθο, Κύθηρα, Μήλο, Σκύρο, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Σύρο, Άραξο, Νάξο, Κάλυμνο, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσο, Λέρο, Σητεία, στο διάστημα αυτό το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) ανήλθε στους 10.792.202 επιβάτες, έναντι 10.141.360 επιβατών το 2024.

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Σεπτέμβριο 1.472.518 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 4,2% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Στα 39 αεροδρόμια

Την ίδια ώρα, για το 9μηνο του 2025, αύξηση 4,5% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 Fraport Greece, ΔΑΑ).

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση από Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο έφτασε τα 68.245.010 έναντι 65.290.410 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το 9μηνο 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2024.

Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 511.044 πτήσεις, έναντι 493.006 πτήσεων το 2024.