«Χτυπάει κάρτα» με 21 αλλαγές ο νέος εργασιακός νόμος – Όλες οι ανατροπές που φέρνει για τους εργαζόμενους

Νόμος του κράτους έγινε, χθες, το εργασιακό νομοσχέδιο, που μεταξύ άλλων θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη, την τετραήμερη εργασία ανά εβδομάδα και την κατάτμηση της ετήσιας άδειας σε περισσότερες περιόδους.

Υπάρχει μια σειρά από διατάξεις που αλλάζουν άρδην το σκηνικό, όχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Οριοθετείται η παρουσία τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, με τις υποδείξεις τους να τηρούνται πλέον και σε ψηφιακή μορφή. Στο ίδιο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί ξεχωριστές παρεμβάσεις για απλοποίηση των προσλήψεων και ευρύτερη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να διευκολύνονται εργοδότες αλλά και εργαζόμενοι. Στο συγκεκριμένο πεδίο, υπάρχουν διατάξεις που οριοθετούν τη χρήση της εφαρμογής myErgani, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερη ευκολία να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πρόσληψή τους. Επίσης, έχουν γίνει παρεμβάσεις προς όφελος της ανάδοχης μητρότητας αλλά και της καταβολής του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Ειδικά για τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας, υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις, που δίνουν πρόσθετο χρόνο προετοιμασίας στους εργαζόμενους, πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου. Επίσης, αποσαφηνίζεται πως είναι παράνομη τυχόν μείωση αποδοχών, που θα εντοπιστεί σε εργαζόμενο, μετά την έναρξη χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας.

Αντιδράσεις και κριτική

Το νομοσχέδιο προκάλεσε ένταση, με τους εργαζόμενους να πραγματοποιούν δύο γενικές απεργίες σε διάστημα 15 ημερών, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση τάχθηκε εναντίον του. Το υπουργείο Εργασίας αντέτεινε πως σε όλες τις διατάξεις που αλλάζουν τα ωράρια εργασίας απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου, κάτι που δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση, μιας και είναι γνωστό πως η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη (εργοδότες – εργαζόμενοι) είναι ετεροβαρής. Ειδική ρύθμιση ενσωματώθηκε και για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, ώστε να λαμβάνουν την όποια προσαύξηση στη σύνταξή τους, χωρίς να κινδυνεύουν, λόγω Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), να υποστούν μείωση στις τελικές αποδοχές τους. Ας δούμε τις πιο σημαντικές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την αγορά εργασίας: