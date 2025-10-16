Logo Image

Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Η κατανομή των χρημάτων

Με το ποσό των 50,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης οι Περιφέρειες όλης της χώρας, για αποπληρωμή επενδύσεων που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Μέχρι σήμερα, για το έτος 2025, έχουν δοθεί συνολικά προς τις Περιφέρειες 103 εκατ. ευρώ.

Με βάση την κατανομή των πόρων από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λάβει ως τώρα το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, το οποίο αγγίζει τα 26,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15,7 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Κρήτης με 11,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις Περιφέρειες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μια βραδιά στο Αττικόν

Μια βραδιά στο Αττικόν

Κυκλάδες: 2.877.561,71

Δυτική Μακεδονία: 3.165.637,85

Δωδεκάνησα: 1.255.949,61

Αττική: 1.000.000

Ήπειρος: 3.467.679,90

Θεσσαλία: 26.783.175,15

Κεντρική Μακεδονία: 15.762.365,29

Κρήτη: 11.912.641,77

Πελοπόννησος: 6.172.335,35

Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας-Θράκης: 11.610.767,88

Ιόνια Νησιά: 3.595.125,33

Δυτική Ελλάδα: 4.674.737,38

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: 7.133.892,22

Βόρειο Αιγαίο: 1.608.210,55

Στερεά Ελλάδα: 2.000.000

Γενικό σύνολο ανά καθεστώς: 103.020.079,99

Γενικό σύνολο ανά Νομό: 103.020.079,99

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube