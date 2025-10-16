Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων

Με το ποσό των 50,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης οι Περιφέρειες όλης της χώρας, για αποπληρωμή επενδύσεων που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.

Μέχρι σήμερα, για το έτος 2025, έχουν δοθεί συνολικά προς τις Περιφέρειες 103 εκατ. ευρώ.

Με βάση την κατανομή των πόρων από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λάβει ως τώρα το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, το οποίο αγγίζει τα 26,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15,7 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Κρήτης με 11,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η κατανομή των χρημάτων στις Περιφέρειες:

Κυκλάδες: 2.877.561,71

Δυτική Μακεδονία: 3.165.637,85

Δωδεκάνησα: 1.255.949,61

Αττική: 1.000.000

Ήπειρος: 3.467.679,90

Θεσσαλία: 26.783.175,15

Κεντρική Μακεδονία: 15.762.365,29

Κρήτη: 11.912.641,77

Πελοπόννησος: 6.172.335,35

Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας-Θράκης: 11.610.767,88

Ιόνια Νησιά: 3.595.125,33

Δυτική Ελλάδα: 4.674.737,38

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: 7.133.892,22

Βόρειο Αιγαίο: 1.608.210,55

Στερεά Ελλάδα: 2.000.000

Γενικό σύνολο ανά καθεστώς: 103.020.079,99

Γενικό σύνολο ανά Νομό: 103.020.079,99