ΟΑΣΘ: «Πράσινο» για την νέα συλλογική σύμβαση

Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, μετά την έγκρισή της από τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Έτσι, πλέον, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

«Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία εξασφαλίζει τα θεσμικά ζητήματα και τις μη μισθολογικές παροχές προς τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, είναι μία σύμβαση η οποία έκανε δεκτές τις περισσότερες προτάσεις του Σωματείου των εργαζομένων μας. Στον Οργανισμό μας συνεχίζεται η εργασιακή ειρήνη και, απερίσπαστοι, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για περαιτέρω βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι δηλώσεις και του προέδρου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ Γιάννη Δήμκα. «Είναι γεγονός ότι η νέα σύμβαση είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη. Οι εργαζόμενοι έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης μας και, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ και το Υπουργείο Μεταφορών, προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο», σημειώνει ο κ. Δήμκας.