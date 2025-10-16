ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1%, έναντι 2,3% αρχικής εκτίμησης, η ανάπτυξη το 2024

Χαμηλότερη της αρχικής εκτίμησης ήταν η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2024 καθώς με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ του έτους 2024 αυξήθηκε κατά 2,1%, έναντι αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση τον Μάρτιο 2025. Με το ΑΕΠ να ανέρχεται σε 200,288 δισ. ευρώ έναντι 196,194 δισ. ευρώ το 2023.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τη 2η εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έτους 2024 (προσωρινά στοιχεία) και τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2022-2023 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών ESA 2010 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ESA 2010), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/ 734 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αναθεώρηση του ΑΕΠ έτους 2024 σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση για το ίδιο έτος που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο 2025 και προερχόταν από το άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων του έτους, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024, καθώς και των επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων. Επίσης, σημειώνεται ότι τα στοιχεία έτους 2022 αναθεωρήθηκαν, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των στατιστικών επιχειρήσεων (SBS), γεγονός που επέτρεψε ακριβέστερη κατανομή των συνιστωσών στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων, καθώς και εκ νέου εξισορρόπηση του συστήματος. Τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024 αποτελούσαν εκτιμήσεις, βασισμένες σε κατάλληλους οικονομικούς δείκτες και προκαταρκτικούς πίνακες προσφοράς και χρήσεων. Αντιστοίχως αναθεωρήθηκαν και οι συνιστώσες των ετών 2023 και 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη 2η εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών από την ΕΛΣΤΑΤ:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σχέση με το 2023. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,5% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 4,8%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1% σε σχέση με το 2023.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σημείωσε αύξηση 17,4%, ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε 4,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων των ετήσιων εθνικών λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές όπως: