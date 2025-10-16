ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για νομοθετική διευκόλυνση της ανοικοδόμησης συνιδιόκτητων οικοπέδων

Πρόταση προκειμένου να μπορεί η απόλυτη πλειοψηφία (51%) της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας οικοπέδου να κινήσει τη διαδικασία παροχής δικαστικής αδείας για ανοικοδόμησή του, απηύθυνε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε «να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των οικοδομήσιμων ακινήτων των οποίων η ιδιοκτησιακή πλειοψηφία επιθυμεί την ανοικοδόμησή τους, η δε συνήθως καταχρηστική άρνηση της μειοψηφίας να παύσει να αποτελεί την τροχοπέδη η οποία ζημιώνει την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και παρεμποδίζει την κατασκευή νέων κατοικιών που έχει τόσο ανάγκη η χώρα».

Η επιστολή ΠΟΜΙΔΑ προς την ηγεσία του υπ. Δικαιοσύνης

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

«Δεκάδες χιλιάδες οικόπεδα σε όλη τη χώρα ανήκουν σε πολλούς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, η οικοδομική αξιοποίηση των οποίων απαιτεί παμψηφία του 100% της συνιδιοκτησίας τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απαξίωση ενός μεγάλου μέρους της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού λαού, εν μέσω μάλιστα περιόδου όπου το πρώτο ζητούμενο είναι η ανέγερση νέων κατοικιών.

Το πρόβλημα αυτό επιχειρήθηκε να λυθεί το 1985 με το νόμο 1562/16-9-85 περί «Οικοδόμησης συνιδιόκτητων ακινήτων» (Εισηγητής ο αείμνηστος Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργ.- Αλ. Μαγκάκης).

Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού ορίστηκε ότι «Συγκύριοι τουλάχιστον κατά εξήντα πέντε εκατοστά (65%) οικοπέδου ή γηπέδου που μπορεί να οικοδομηθεί σύμφωνα με το νόμο, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικώς να επιτραπεί η οικοδόμησή του κατά το σύστημα της αντιπαροχής, αν συντρέχει αναπόφευκτη ανάγκη ή φανερή ωφέλεια για όλους τους συγκύριους. Την οικοδόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής μπορεί να την αναλάβει και συγκύριος».

Επειδή η διαδικασία χορήγησης της δικαστικής αυτής άδειας προβλέπει εξάμηνη προδικασία κατάθεσης σε συμβολαιογράφο, σχεδίων όλων των εγγράφων της αντιπαροχής (εργολαβικού, πράξης σύστασης & κανονισμού), σχεδίων της οικοδομής κλπ., δίμηνη τουλάχιστον προθεσμία κοινοποίησης της αγωγής, αντιπροτάσεις της μειοψηφίας και άσκηση χρονοβόρων ενδίκων μέσων.

Επειδή η διαδικασία αυτή για τους παραπάνω λόγους ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη και οι γενικότερες συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες έχουν αλλάξει, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την διαδικασία παροχής δικαστικής αδείας για ανοικοδόμηση συνιδιόκτητου οικοπέδου να δικαιούται να την κινήσει η απόλυτη πλειοψηφία (51%) της συνιδιοκτησίας και να συντμηθούν δραστικά οι προβλεπόμενες προθεσμίες και προϋποθέσεις εφαρμογής της, ώστε η όλη διαδικασία να είναι αποτελεσματική και παραγωγική για όλους τους συνιδιοκτήτες και την κοινωνία γενικότερα.

Με την αλλαγή αυτή θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των οικοδομήσιμων ακινήτων των οποίων η ιδιοκτησιακή πλειοψηφία επιθυμεί την ανοικοδόμησή τους, η δε συνήθως καταχρηστική άρνηση της μειοψηφίας θα παύσει να αποτελεί την τροχοπέδη η οποία ζημιώνει την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και παρεμποδίζει την κατασκευή νέων κατοικιών που έχει τόσο ανάγκη η χώρα».