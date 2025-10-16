Logo Image

Ντε Γκίντος: Τα τρία απαραίτητα βήματα για την τραπεζική ένωση

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Ντε Γκίντος: Τα τρία απαραίτητα βήματα για την τραπεζική ένωση

REUTERS/Wolfgang Rattay

«Πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα μπορούν να λειτουργούν σε μια πραγματικά ενιαία αγορά» επισήμανε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Από την έντυπη έκδοση

Μαριάνθη Πελεκανάκη [email protected]

Καμπανάκι έκρουσε ο Λουίς ντε Γκίντος, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, η οποία -όπως είπε- «παραμένει ατελής σε μια εποχή που η Ε.Ε. πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της».

Γι’ αυτό «πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα μπορούν να λειτουργούν σε μια πραγματικά ενιαία αγορά» επισήμανε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ στο πλαίσιο της ομιλίας του για τα 10 χρόνια του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης.

Σκιαγραφώντας τα απαραίτητα βήματα που οφείλουν να γίνουν για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε πρώτα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος αποτελεί το δίχτυ ασφαλείας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, όπως είπε, και είναι απαραίτητος για την ανθεκτικότητα των τραπεζών.

Δεύτερον, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη ρευστότητα στην εξυγίανση είναι επίσης απαραίτητο, καθώς -όπως είπε- «η διαθεσιμότητα ρευστότητας είναι συχνά απαραίτητη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς μετά την εξυγίανση».

Τρίτον, ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων (EDIS) παραμένει ζωτικής σημασίας, σύμφωνα με τον Ντε Γκίντος, για τη διασφάλιση ενός οικονομικά αποδοτικού και εναρμονισμένου συστήματος προστασίας των καταθέσεων. «Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις νέες προσπάθειες των συν-νομοθετών για την προώθηση του EDIS. Είναι επείγον – ας το κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά.

«Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται επί μακρόν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» είπε, θέλοντας να τονίσει τη μακρά περίοδο συζητήσεων και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, παραμένει αισιόδοξος ότι σύντομα θα φανεί πρόοδος.

Στη συνέχεια, αναδεικνύοντας τη σημασία της τραπεζικής ένωσης, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ επισήμανε ότι η βελτίωση της ελεύθερης ροής κεφαλαίων και ρευστότητας και η διευκόλυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων εντός της τραπεζικής ένωσης «πρέπει να αποτελέσουν επείγουσα προτεραιότητα», ενώ συμπλήρωσε ότι η πιο ολοκληρωμένη εποπτεία των κεφαλαιαγορών της Ε.Ε. είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Μάλιστα, η μείωση της γραφειοκρατίας, επισήμανε ο ίδιος, είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εξυγίανσης και εποπτείας να είναι καθοριστικής σημασίας για την άμβλυνση της γραφειοκρατίας.

