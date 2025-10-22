Εργασιακό «restart» με Ψηφιακή Κάρτα σε 4 κλάδους

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας στους κλάδους της ενέργειας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων στον τουρισμό.

Σε ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε ο γ.γ. Εργασίας, Νίκος Μηλαπίδης, ορίζονται οι όροι λειτουργίας της διαδικασίας, που ενεργοποιείται στις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.

Παράλληλα εξειδικεύονται και οι εξαιρέσεις των επιχειρήσεων που θα μείνουν εκτός χρήσης Ψηφιακής Κάρτας σε αυτή τη φάση. Υπολογίζεται ότι θα υπερβούν τους 300.000 οι εργαζόμενοι που θα προστεθούν στη διαδικασία, ξεπερνώντας έτσι τα 2,1 εκατ. στο σύνολό τους.

Πιο αναλυτικά, οι κλάδοι που εντάσσονται στο μοντέλο της καταγραφής του ωραρίου εργασίας σε πραγματικό χρόνο είναι οι εξής:

1.Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.

2.Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

3.Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

4.Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Η μέτρηση του χρόνου εργασίας αφορά μόνο τους εργαζόμενους που απασχολούνται με φυσική παρουσία στις κτιριακές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων των ανωτέρω κλάδων. Μέσω της Ψηφιακής Κάρτας θα απεικονίζεται εφεξής η πρώτη είσοδος και η τελευταία έξοδος των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Για να διαπιστωθεί ο συνολικός χρόνος εργασίας, θα πραγματοποιείται συνυπολογισμός με το ωράριο που προδηλώθηκε στην Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το προγραμματισμένο ωράριο και τη σήμανση της Ψηφιακής Κάρτας.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις όταν:

Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη – επιχείρησης δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Το ίδιο ισχύει ακόμα και όταν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα ή αν υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στο ίδιο μοντέλο καταγραφής του ωραρίου εργασίας.

Ο κύριος ΚΑΔ ανήκει σε κλάδο που έχει ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα, αλλά δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (είναι μηδενική). Αυτό επιβεβαιώνεται από το Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν υπάρχει δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί κυρίαρχη οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι ενταγμένος στην Ψηφιακή Κάρτα.

Δραστηριοποιούνται στους κλάδους των πετρελαιοειδών, των ορυχείων και των ναυπηγείων. Εκτός μένουν και οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες, οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα και οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

Η εγκύκλιος τονίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η σήμανση της Ψηφιακής Κάρτας αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη (π.χ. συμπλήρωση ελλιπών χτυπημάτων). Όμως, η ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας από τον εργαζόμενο, αλλά και η τήρηση του ωραρίου που έχει δηλωθεί ψηφιακά, βαρύνει τον εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, τα «χτυπήματα» της Ψηφιακής Κάρτας θα πρέπει να είναι ζυγός αριθμός. Αυτό σημαίνει μηδέν χτυπήματα όταν ο εργαζόμενος απασχολείται με τηλεργασία, ή δεν έχει καθόλου φυσική παρουσία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης κατά μία συγκεκριμένη μέρα, για λόγους που δικαιολογούνται από τη φύση της εργασίας του (π.χ. τεχνικός δικτύου, tour – leader) ή την κατάσταση (π.χ. απεργία, μη προσέλευση στην εργασία). Αντίστοιχα, δικαιολογούνται δύο χτυπήματα όταν ο εργαζόμενος απασχολείται με συνεχές ωράριο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τυχόν ενδιάμεσα χτυπήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την περίπτωση.

Όμως, εάν ο εργαζόμενος δουλεύει με σπαστό ωράριο, τότε δικαιολογούνται τέσσερα χτυπήματα Ψηφιακής Κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να χτυπήσει την κάρτα του τόσο κατά την πρώτη είσοδο στην επιχείρηση όσο και κατά την τελευταία έξοδο από αυτήν.

Υπόχρεοι – Κυρώσεις

Κυρώσεις (10.500 ευρώ πρόστιμο ανά εργαζόμενο) επιβάλλονται σε περίπτωση που εντοπιστεί εργαζόμενος στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης πριν από την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου και δεν έχει χτυπήσει την κάρτα ή μετά τη λήξη του ωραρίου και έχει χτυπήσει την κάρτα του.

Υποχρέωση χρήσης Ψηφιακής Κάρτας έχουν και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης αλλά έχουν σταθερό τόπο παροχής εργασίας σε χώρο που έχει διατεθεί από την επιχείρηση. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, σε πωλητές που εργάζονται σταθερά σε shop-in-a shop άλλης επιχείρησης ή σε τεχνικούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σταθερά σε έδρα άλλης επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για ασφαλιστικούς πράκτορες που για μεγάλα χρονικά διαστήματα εργάζονται σε χώρο που έχει μισθωθεί από τον εργοδότη τους εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων ασφαλιστικών εταιρειών.

Υποχρέωση χρήσης Ψηφιακής Κάρτας έχουν και οι εργαζόμενοι που εκκινούν την απασχόλησή τους από ένα κτίριο και την ολοκληρώνουν σε άλλο. Εκτός κάρτας, όμως, παραμένουν τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι με δανεισμό.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη βαραίνει τον εργοδότη για να αποδείξει ότι ο εργαζόμενος παραμένει στην επιχείρηση χωρίς να εργάζεται, αν μετά από έλεγχο εντοπιστεί πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη του ωραρίου σε κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης, όπως είναι αποδυτήρια, κυλικεία, γυμναστήρια, αίθουσες ψυχαγωγίας.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, μέσω απολογιστικής δήλωσης, να καταγράφει έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος ημερολογιακού μήνα το ωράριο εργασίας των εργαζομένων της (αλλαγές, τροποποίηση, οργάνωση, υπερωριακή απασχόληση). Διατηρείται επίσης και η ευέλικτη προσέλευση μέχρι 120 λεπτά ημερησίως, ύστερα από συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Ειδικά για τον χρόνο προετοιμασίας, η εγκύκλιος ορίζει ότι δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου. Το χρονικό διάστημα αυξάνεται στα 30 λεπτά αν πρόκειται για επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας, κάτι που ισχύει για επιχειρήσεις στους κλάδους της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, που πρόκειται να ενταχθούν στην Ψηφιακή Κάρτα σε αυτή τη φάση επέκτασης