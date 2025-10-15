ΓΣΕΕ INFO FEST 20-21 Οκτωβρίου στο Μετρό Συντάγματος

Η ΓΣΕΕ φέρνει την ενημέρωση για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα στον πιο πολυσύχναστο κόμβο της Αθήνας, με το INFO FEST 2025, μια διήμερη δράση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου, από τις 08:00 έως τις 19:00 στο Μετρό Συντάγματος, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Στο κέντρο της πόλης, εκεί που οι πολίτες κινούνται, εργάζονται και επικοινωνούν, η ΓΣΕΕ διοργανώνει ένα διαδραστικό φεστιβάλ πληροφόρησης και εμπειρίας που ξεπερνά τον παραδοσιακό χαρακτήρα μιας έκθεσης. Με digital εργαλεία, flash talks, DJ sets και interactive περιεχόμενο, το INFO FEST έρχεται να μιλήσει για δικαιώματα με το ρυθμό και τη γλώσσα του σήμερα.

Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συμμετοχή τεσσάρων βασικών δομών της ΓΣΕΕ – του ΚΕΠΕΑ, του ΙΝΕ, του ΚΑΝΕΠ και της ΕΕΚΕ – και απευθύνεται όχι μόνο σε εργαζόμενους, αλλά σε όλους τους πολίτες που θέλουν να γνωρίσουν, να διεκδικήσουν και να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους.

Το φεστιβάλ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη.

«Μιλάμε για τα δικαιώματα όπως ζούμε: με ρυθμό, με αλήθεια, με ενέργεια:

Γνωρίζουμε συμβούλους που μπορούν να μας βοηθήσουν σε καταγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών, στο στήσιμο του επαγγελματικού μας προφίλ, στην «ίση μεταχείριση» στον επαγγελματικό μας χώρο.

Αγγίζουμε οθόνες και μαθαίνουμε μεταξύ άλλων για τις συμβάσεις, για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τον υπολογισμό του δώρου, για την προστασία τραπεζικών λογαριασμών, για τη ρύθμιση χρεών.

Με στρογγυλά τραπέζια και ενημερώσεις από ειδικούς που έχουν σκοπό να προτείνουν στον πολίτη λύσεις για ζητήματα που τον απασχολούν και σχετίζονται με τον χώρο της εργασίας και τα δικαιώματά του: από τα κόκκινα δάνεια, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση μέχρι το μέλλον της εκπαίδευσης. Μιλάμε για ένα μέλλον που σε προσκαλεί να το αγγίξεις: #TouchYourRights

Γιατί τα δικαιώματά σου δεν είναι κείμενα σε νόμους – είναι η καθημερινότητά σου. Tο παιδί που θέλεις να μεγαλώσει με ισότητα, το σώμα που δικαιούται υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ο τραπεζικός λογαριασμός που δεν πρέπει να δεσμευθεί.

Έλα να γνωριστούμε.

Έλα να δεις μια ΓΣΕΕ που εξελίσσεται, που συνδέεται, που μιλά τη γλώσσα του σήμερα.

Έλα να μάθεις για τα δικαιώματά σου», προσκαλεί η ΓΣΕΕ.

Δείτε το πρόγραμμα:

