Χρ. Κέλλας: Ξεκινούν οι πληρωμές στους αγρότες – Πώς θα «τρέξει» η διαδικασία, τι καταβάλλεται μέσα στο επόμενο 10ήμερο

Ανοίγει η «κάνουλα» των πληρωμών προς τους αγρότες, καθώς από σήμερα, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, ξεκινούν οι καταβολές σε δικαιούχους για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o κ. Κέλλας σημείωσε πως αν και το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης παραμένει στα γραφεά του ΟΠΕΚΕΠΕ, από σήμερα το μεσημέρι ξενικά μία ροή πληρωμών, χάρη στις προσπάθειες του προσωπικού του Οργανισμού.

«Σήμερα ξεκινάμε με την πληρωμή βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομίας του προηγούμενου προγράμματος 2022 – 2024. Στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024, συνδεδεμένες, βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και το πρόγραμμα Οίνου και Μελισσοκομίας. Όλα αυτά ξεκινούν από σήμερα το μεσημέρι και μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η πληρωμή» ανέφερε συγκεκριμένα.

Τι καταβάλλεται την επόμενη εβδομάδα

Ο υφυπουργός επισήμανε επίσης ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τα χρήματα για ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών (συνολικά 12 εκατ.), καθώς και η ενίσχυση για ζωοτροφές ύψους έως 63 εκατ. ευρώ.

Ποιες πληρωμές παίρνουν σειρά τον Νοέμβριο

Επιπλέον εντός του Νοεμβρίου αναμένεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά με ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ακολουθήσει η επιστροφή από την ΑΑΔΕ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ των ζημιών που έγιναν το 2025 λόγω παγωνιάς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κέλλας, το επόμενο δεκαήμερο θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους λόγω ευλογιάς και πανώλης.