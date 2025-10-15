ΔΝΤ: Διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και μείωση του χρέους ως το 2030

Σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους κατά 16,5 μονάδες μέχρι το 2030 και δημοσιονομική σταθερότητα με συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα προβλέπει για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με βάση το Fiscal Monitor που δημοσιοποίησε σήμερα, στο πλαίσιο της συνόδου που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχωρώντας φέτος στο 146,7% για να μειωθεί στο 130,2% το 2030. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ΔΝΤ υπολογίζει το δημόσιο χρέος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτό οι μετρήσεις διαφέρουν.

Όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, το Ταμείο εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να «παράγει» πλεονάσματα όμως με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τα τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει ότι το 2025 θα διαμορφωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ και στο 2,3% το 2026. Σημειώνεται ότι με βάση τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 3,6% του ΑΕΠ και στο 2,8% το επόμενο έτος. Για τα επόμενα χρόνια, το ΔΝΤ εκτιμά ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν στο 1,8% του ΑΕΠ τα έτη 2027 και 2028, θα αυξηθούν οριακά στο 1,9% το 2029 για να καταλήξουν στο 2% του ΑΕΠ το 2030.

Με βάση το Ταμείο, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης το 2025 θα είναι μηδενικό, για να διαμορφωθεί στο -0,8% του ΑΕΠ το 2026, ακολουθώντας ανοδική πορεία τα επόμενα χρόνια οπότε το 2030 θα φτάσει στο -1,4% του ΑΕΠ.

Αναφορικά με την πορεία των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπει ότι θα ανέλθουν στο 49,8% το 2025, θα αυξηθούν στο 50% του ΑΕΠ το 2026 για να αρχίσουν να μειώνονται έως το 2030 οπότε και θα φτάσουν στο 46,8% του ΑΕΠ.

Από την άλλη, οι δαπάνες θα διαμορφωθούν στο 49,8% του ΑΕΠ φέτος και θα αυξηθούν στο 50,8% του ΑΕΠ το 2026. Από το 2027 μέχρι τα 2030 θα υποχωρήσουν στο 48,6% το 2027, στο 48,4% το 2028 και στο 48,2% του ΑΕΠ το 2030.