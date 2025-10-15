Από το χωράφι στο Taxis: Νέος ενιαίος μηχανισμός για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μία κίνηση με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων μέσω της δημιουργίας ενός νέου, ενιαίου ψηφιακού μηχανισμού πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάσσεται το έργο «Ενσωμάτωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», προϋπολογισμού 8,84 εκατ. ευρώ.

Mε την ολοκλήρωση του έργου θα αναπτυχθεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται στο εξής οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων.

Η νέα πλατφόρμα θα συνδεθεί με το Taxis, το Κτηματολόγιο, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και με τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (DG AGRI), ώστε κάθε πληρωμή να ελέγχεται αυτόματα ως προς την επιλεξιμότητα και τη φορολογική συνέπεια του δικαιούχου.

Αυτοματοποιημένος μηχανισμός

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, αυτοματοποιημένου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων, που θα αξιοποιεί την ψηφιακή υποδομή της ΑΑΔΕ. Οι αγρότες θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων και των πληρωμών τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε διαφορετικούς φορείς ή υπηρεσίες.

Μέσω της ενοποίησης θα ενισχυθεί ο έλεγχος των πληρωμών, θα επιταχυνθεί η εκκαθάριση των ενισχύσεων και θα μειωθεί η γραφειοκρατία. Παράλληλα, η διασύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με τα φορολογικά δεδομένα των δικαιούχων αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τα περιθώρια καταχρήσεων.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2025, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ.

Τι αλλάζει με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η Αρχή θα αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε κτίρια, αρχεία και πληροφορίες για:

– τη διαχείριση ευρωπαϊκών πιστώσεων,

– τη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού,

– την ανάληψη, τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις διαδικασίες πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεων

– τον έλεγχο και εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών,

– την εκτέλεση των προμηθειών.

Η μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων από τους υπόχρεους φορείς, πέραν των κειμένων πειθαρχικών κυρώσεων, όπου αυτές εφαρμόζονται, επισύρει σε βάρος των υπόχρεων την επιβολή προστίμου από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για κάθε άρνηση ή παράβαση. Η ενσωμάτωση των λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2ο εξάμηνο του 2026.