Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Το κόστος, ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα

«Πρεμιέρα» κάνει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 1,10–1,12 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 1,18 ευρώ.

Η έναρξη της νέας σεζόν «κινητοποιεί» ταυτόχρονα και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που ξεκινά νέο κύκλο διασταυρώσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος, καθώς η σχετική πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα ανοίξει περί τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ τα νοικοκυριά θα έχουν προθεσμία έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να τις υποβάλλουν προκειμένου να δουν την προκαταβολή στους Τραπεζικούς τους λογαριασμούς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για να διασφαλιστεί η ευχερής και απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, μέσω της ταυτοποίησης των δικαιούχων από την ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία δεδομένα.

Τα παραστατικά

Συγκεκριμένα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Ποσά και δικαιούχοι

Το φετινό κονδύλι που θα διατεθεί στους δικαιούχους αναμένεται να ξεπεράσει τα 195 εκ. ευρώ, ενώ όλες οι λεπτομέρειες και η σχετική διαδικασία για τη νέα σεζόν αναμένεται να οριστικοποιηθούν με τη νέα υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης θα παραμείνουν αμετάβλητα, γεγονός που σημαίνει ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, θα πρέπει να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ταυτόχρονα για τη μονογονεϊκή οικογένεια το συγκεκριμένο εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, ενώ για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με το εν λόγω ποσό να προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του επιδόματος, που διαμορφώνεται ως εξής:

το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ)

σε 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων

σε 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου

σε 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου,

Το ποσό αναφοράς προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το συνολικό ποσό του επιδόματος, που θα προκύψει ως γινόμενο με τους ειδικούς συντελεστές που ισχύουν ανά οικισμό, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 100 ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 800 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Κατ’ εξαίρεση, λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας, το υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Λόγω δε των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.