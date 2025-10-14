Βιομηχανία: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι τιμές εισαγωγών τον Αύγουστο

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στην εγχώρια βιομηχανία τον Αύγουστο, καλλιεργώντας ελπίδες για αποκλιμάκωση τιμών και στα υπόλοιπα στάδια της αλυσίδας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία παρουσίασε μείωση 2,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Μείωση καταγράφηκε και σε μηνιαία βάση, με τον Γενικό Δείκτη τον Αύγουστο του 2025 να καταγράφει μείωση 1,7% σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024- Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023- Αυγούστου 2024, υποχώρησε κατά 3,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

