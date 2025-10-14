Logo Image

Κατηφόρισε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αύγουστο – Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη πτώση

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Κατηφόρισε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αύγουστο – Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη πτώση

Στα 32,32 δισ. υποχώρησε ο κύκλος εργασιών

Σε αρνητικό έδαφος υποχώρησε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2025 υποχώρησε στα 32,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 32,758 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο του 2025 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 12,8%.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 20%.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube