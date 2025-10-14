Κατηφόρισε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αύγουστο – Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη πτώση

Σε αρνητικό έδαφος υποχώρησε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2025 υποχώρησε στα 32,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 32,758 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο του 2025 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 12,8%.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 20%.