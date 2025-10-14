Ποιοι δεν φοβούνται την Ψηφιακή Κάρτα: Αυξητική η τάση των παραβάσεων στην αγορά εργασίας

Νέο αρνητικό ρεκόρ κατέγραψαν οι 317 παραβάσεις επί εργασιακών ζητημάτων που προέκυψαν τον Σεπτέμβριο και σχετίζονταν με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας, αναδεικνύοντας ανάγλυφα το πρόβλημα εντοπισμού των υπερωριών στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό παραβάσεων ανά μήνα που έχει προκύψει από την αρχή του έτους. Παρά το γεγονός ότι το μέτρο έχει φέρει στην επιφάνεια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 1,8 εκατ. υπερωρίες περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχίζουν να εντοπίζουν υψηλή παραβατικότητα.

Μάλιστα, διαπιστώνεται συνεχής αυξητική τάση, από μήνα σε μήνα φέτος, με συνέπεια και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι παραβάσεις επί της χρήσης Ψηφιακής Κάρτας να είναι οι υψηλότερες, τώρα πια, από κάθε άλλη παράβαση επί εργασιακών ζητημάτων.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία που σας παρουσιάζει η «Ν», σχετικά με την πορεία των ελέγχων, των παραβάσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί στην αγορά εργασίας, έχουν ως εξής:

Σεπτέμβριος

· Πραγματοποιήθηκαν 7.220 έλεγχοι, από τους οποίους καταγράφηκαν 1.479 παραβάσεις (ποσοστό 20,48%). Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 4.314.819 ευρώ.

· Μόνο για ζητήματα εργασιακών σχέσεων, οι έλεγχοι τον Σεπτέμβριο ήταν 4.278, οι παραβάσεις 1.057 (ποσοστό 24,70%), ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν σε 3.539.990 ευρώ.

· Από τις 1.057 παραβάσεις του Σεπτεμβρίου για εργασιακά ζητήματα, οι περισσότερες (317 ή ποσοστό 29,99%) αφορούσαν την χρήση Ψηφιακής Κάρτας. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μόνο γι’ αυτές τις παραβάσεις κατά τον ίδιο μήνα υπολογίστηκαν σε 1.373.850 ευρώ συνολικά.

· Ακολουθούν από μεγάλη απόσταση στη δεύτερη θέση οι παραβάσεις για τον Πίνακα Προσωπικού (170 ή ποσοστό 16,08%), με τα ποσά των προστίμων να είναι σαφώς μικρότερα, καθώς ανήλθαν στα 224.700 ευρώ.

· Η άρνηση εισόδου και πρόσβασης, παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή παροχής ανακριβών στοιχείων καταλαμβάνει με 103 την τρίτη θέση στις παραβάσεις του Σεπτεμβρίου, με τα συνολικά πρόστιμα να υπολογίζονται στα 212.080 ευρώ.

· Η πρώτη πεντάδα των εργασιακών παραβάσεων του Σεπτεμβρίου, συμπληρώνεται με τη μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών στην τέταρτη θέση (101 με πρόστιμα 177.340 ευρώ), ενώ η πέμπτη θέση καταλαμβάνεται από την αδήλωτη εργασία (97 παραβάσεις με πρόστιμα 1,03 εκατ. ευρώ).

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος

· Στους 60.553 ανήλθαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές Εργασίας, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου. Εντοπίστηκαν συνολικά 12.503 παραβάσεις (ποσοστό 20,64%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 36.276.558 ευρώ.

· Ειδικά από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, οι έλεγχοι για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 33.950, οι παραβάσεις που καταγράφηκαν 8.847 (ποσοστό 26,05%), ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν στα 29.935.425 ευρώ.

· Για πρώτη φορά, στο εννεάμηνο οι παραβάσεις που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα, βρέθηκαν στην πρώτη θέση, συγκριτικά με όλες τις άλλες. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο της τρέχουσας χρονιάς, προέκυψαν 1.928 παραβάσεις της Ψηφιακής Κάρτας, με τα πρόστιμα να φτάνουν στα 7.672.950 ευρώ.

· Ακολουθούν οι παραβάσεις για τον Πίνακα Προσωπικού, που επίσης υποκρύπτουν υπέρβαση στα ωράρια εργασίας και απόκρυψη υπερωριών και ήταν 1.837 την ίδια περίοδο. Τα πρόστιμα γι’ αυτές τις περιπτώσεις υπολογίστηκαν στα 3.911.120 ευρώ.

· Στις 1.023 ανήλθαν οι παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρονιάς, με τα πρόστιμα να ανέρχονται στα 2.342.735 ευρώ.

· Αρκετές ήταν οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν την ίδια περίοδο (909 με πρόστιμα 10.563.000 ευρώ) για την αδήλωτη εργασία. Η πεντάδα συμπληρώνεται με τις 735 παραβάσεις (πρόστιμα 1.558.680 ευρώ), που καταγράφηκαν για άρνηση εισόδου και πρόσβασης, παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή παροχής ανακριβών στοιχείων προς τα κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιχειρήσεις για τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.