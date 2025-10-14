Google: Σχεδιάζει επενδύσεις 10 δισ. δολάρια σε data center στην Ινδία

Η Google της Alphabet Inc θα επενδύσει 10 δισ. δολάρια για την κατασκευή ενός τεράστιου data center και κόμβου Tεχνητής Nοημοσύνης τα επόμενα πέντε χρόνια στο Άντρα Πραντές, στη νότια Ινδία, στη μεγαλύτερη επένδυση του είδους στην ταχέως αναπτυσσόμενη χώρα.

Η Google θα οικοδομήσει ένα συγκρότημα κτιρίων κέντρου δεδομένων 1 γιγαβάτ στην πόλη-λιμάνι Βιζαχαπατνάμ, το οποίο θα συνδυάζει υποδομή ΤΝ, πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας και ένα διευρυμένο δίκτυο οπτικών ινών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης του ινδικού κρατιδίου.

Επίσημη συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες κάνουν μεγάλες δαπάνες για την οικοδόμηση νέων υποδομών κέντρων δεδομένων για να ανταποκριθούν στην άνθηση της ζήτησης για υπηρεσίες ΤΝ.

«Σε μια εποχή στην οποία τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο, πρωτοβουλίες αυτού του είδους θα εξυπηρετήσουν ως στρατηγικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο υπουργός Πληροφορικής του κρατιδίου Νάρα Λόκες.

Το έργο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της Google στην Ινδία μέχρι σήμερα, θα εδραιώσει το σχέδιο της περιφερειακής κυβέρνησης για την επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία σε τοπικό επίπεδο, ανέφερε η αμερικανική εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Το Άντρα Πραντές στοχεύει να φιλοξενήσει data centers χωρητικότητας 6 γιγαβάτ έως το 2029, δήλωσε στο Bloomberg News η Νάρα Λόκες, υπουργός τεχνολογίας της περιοχής.

Και άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν στην Ινδία, έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Amazon σχεδιάζει να επενδύσει 12,7 δισ. δολάρια για την κατασκευή υποδομών cloud στη χώρα έως το 2030, ενώ η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, επιδιώκει να δημιουργήσει data center 1 γιγαβάτ στην περιοχή. Οι επενδύσεις στην αγορά data centers της χώρας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισ. δολάρια έως το 2027, σύμφωνα με την CBRE.