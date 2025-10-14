Θερίζει η ευλογιά αιγοπροβάτων – 8 μέτρα για να σωθούν τα κοπάδια

Με τον ρυθμό των θανατώσεων αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς να παραμένει αποκαρδιωτικός το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υιοθετεί το πλέγμα οχτώ προτάσεων που υπέβαλε η σχετική Ομάδας Εργασίας «παγώνοντας» προς ώρας το ενδεχόμενο ολικού «lockdown».

Ο κτηνοτροφικός κόσμος εκφράζει ενστάσεις επί συγκεκριμένων σημείων, ενώ ταυτόχρονα παραμένει σε αναμονή για την έναρξη πληρωμών και αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπΑΑΤ, από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και το Σεπτέμβριο έχουν επιβεβαιωθεί σε 27 περιφερειακές ενότητες 1231 κρούσματα σε 1568 εκμεταλλεύσεις με τον αριθμό των θανατώσεων να ανέρχεται σε 327.868 ζώα. Μόνο το φετινό Σεπτέμβριο με βάση τα προσωρινά στοιχεία καταγράφεται ρεκόρ καθώς έχουν θανατωθεί ήδη 65.014 ζώα.

To ΥπΑΑΤ σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση της ζωονόσου εστιάζει στην εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και στην υιοθέτηση ενός αυστηρότερου πλαισίου. Μεταξύ των προτάσεων που υπέβαλε η Ομάδα Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προβλέπεται η εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων.

Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία.

Οι ενστάσεις

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Δημήτρης Μόσχος μιλώντας στην «Ν» αναφέρει ότι «έχουν εκφράσει διαφωνία για το ζήτημα της επιβολής προστίμου στους κτηνοτρόφους που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα βιοασφάλειας. Ποιος θα πιστοποιεί ότι κάποιος δεν τηρεί τα μέτρα; Επίσης γιατί δεν προβλέπεται αντίστοιχος έλεγχος και κυρώσεις για την βιομηχανία ή τις εταιρείες που διακινούν γάλα και ζώα που οφείλουν εξίσου να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας;».

Παράλληλα, σε ο,τι αφορά στις μολυσμένες ζωοτροφές η πρόταση προβλέπει :άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές. Ωστόσο ο πρόεδρος του ΣΕΚ τονίζει ότι ««η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές είναι σαφής και ορίζει την καταγραφή και καταστροφή τους και την αποζημίωση του κτηνοτρόφου στην εμπορική αξία των ζωοτροφών».

Επίσης, ο κ. Μόσχος εκφράζει σκεπτικισμό αναφορικά με το μεγάλο περιθώριο που προβλέπει η Ομάδα Εργασίας αναφορικά με το χρόνο θανάτωσης. Η πρόταση που υθιοθετείται προβλέπει άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες.

«Με βάση τον κανονισμό η θανάτωση πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών και όχι 72 πόσο μάλλον τεσσάρων ημερών που αναφέρεται.Βέβαια ήδη υπάρχουν ζώα που δεν έχουν θανατωθεί εδώ και ένα μήνα. Επίσης κανείς δεν αναφέρει τι προβλέπεται για τις γέννες, με δεδομένη την αρχή των κτηνοτρόφων ότι «ζώο που κυοφορεί δεν σφάζεται». Ακόμα ένα ζήτημα είναι και τι θα συμβεί στις σπάνιες φυλές. Ήδη ευλογιά έχει καταγραφεί και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, που ανήκει στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, οπού αποτελεί το μοναδικό πυρήνα για το ελληνικό πρόβατο πελαγονίας ή φυλή Φλωρίνης. Επειδή πρόκειται για σπάνια φυλή και σπάνιο γενετικό υλικό ο κοινοτικός κανονισμός απαγορεύει την θανάτωση των ζώων, τώρα πως θα το χειριστεί το ΥπΑΑΤ;».

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια όπου και ο κτηνοτροφικός κόσμος θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του. Πρόθεση είναι μέχρι τέλος του μήνα να υπάρξουν κινητοποιήσεις.