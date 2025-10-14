Η άπνοια φουσκώνει τους λογαριασμούς: Ράλι στις τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη

Το εγγενές πρόβλημα της λειψυδρίας σε συνδυασμό με την άπνοια των ημερών οδηγεί την «κούρσα» των τιμών ρεύματος με το σύνολο σχεδόν των Χρηματιστηρίων Ενέργειας να καταγράφουν «υψηλές πτήσεις» κατά τις βραδινές ώρες όταν και αποσύρονται τα φωτοβολταϊκά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές που συνομίλησαν με την «Ν», η εικόνα της αγοράς αποτελεί κατά μία έννοια μια φυσιολογική εξέλιξη των υφιστάμενων συνθηκών που έρχεται να αντικατοπτρίσει με οικονομικούς όρους την σπανιότητα των διαθέσιμων πόρων προς κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης.

Τι φέρνει τις ανατιμήσεις

Αναλυτικότερα, η μία πτυχή του προβλήματος εδράζεται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων με το θέμα να μην αφορά μονάχα την Ελλάδα παρά να εντοπίζεται ως γνωστόν στην ευρύτερη περιοχή σε συνέχεια της παρατεταμένης λειψυδρίας που σημειώνεται τα τελευταία δύο χρόνια και έχει φέρει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα την στάθμη των ταμιευτήρων.

Σε ακολουθία, το πρόβλημα γιγαντώνεται σε συνθήκες που εκλείπει έστω και περιοδικά η εναλλακτική των ΑΠΕ με αποτέλεσμα να μένουν οι ακριβότερες θερμικές μονάδες για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης. Επί του πρακτέου, τέτοια φαινόμενα καταγράφονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι να κορυφωθεί η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, καθώς και τις πρώτες βραδινές ώρες μετά τις 19:00 το απόγευμα και μέχρι τις 22:00 όταν η ζήτηση ανεβαίνει εκ νέου με την παραγωγή των φωτοβολταϊκών να έχει αποσυρθεί τελείως από το ενεργειακό μίγμα.

Το παραπάνω «σκηνικό» με την τρέχουσα ιδιαιτερότητα της έλλειψης της αιολικής παραγωγής, παρασέρνει τις ωριαίες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος προς τα πάνω με την μέγιστη τιμή να φτάνει τα 561 ευρώ ανά Μεγαβατώρα όταν η ελάχιστη ωριαία τιμή διαμορφώθηκε στα 0 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στο σύνολο των Βαλκανικών αγορών αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη με το φαινόμενο να καταλήγει να παρασέρνει προς τα πάνω την μέση τιμή της αγοράς χονδρικής που με την σειρά της, αν οι «υψηλές πτήσεις» επιμείνουν τις επόμενες μέρες, αναμένεται να αποτυπωθεί στις τιμές λιανικής των πράσινων τιμολογίων.

Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα εικόνα της αγοράς επιβεβαιώνει αφενός την ευαισθησία του ηλεκτρικού συστήματος στην παραγωγή των ΑΠΕ καθώς και την διασυνδεσιμότητα των αγορών μεταξύ τους σε συνθήκες συζευγμένων αγορών που τίθενται στην ημερήσια διάταξη οι εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο χάρτης των τιμών χονδρικής

Ενδεικτικά, η μέση τιμή χονδρικής στην Ελλάδα «έκλεισε» σήμερα στα 153,56€/MWh με τον υπόλοιπο χάρτη τιμών να διαμορφώνεται ως εξής: Βουλγαρία 188.10€/MWh με μέγιστη στα 561€/MWh, Ιταλία 124.22€/MWh με μέγιστη 178.19€/MWh, Ρουμανία 188.10€/MWh με μέγιστη 561,15€/MWh, Κροατία 171.97€/MWh με μέγιστη στα 518.16€/MWh, Γαλλία 95,11€/MWh με μέγιστη στα 165,75€/MWh, Γερμανία 156,14€/MWh με μέγιστη στα 508,38€/MWh, Αυστρία162,23€/MWh με μέγιστη στα 508,38€/MWh και Βέλγιο 120.86 με μέγιστη ωριαία τιμή στην DAM στα 249,55€/MWh.

Να σημειωθεί τέλος ότι οι μέγιστες τιμές καταγράφονται το διάστημα 19:00 με 21:00 το βράδυ, ώρες που κορυφώνεται η ζήτηση με τις ακριβότερες θερμικές μονάδες να προστρέχουν προς κάλυψη του «κενού», που όπως προαναφέρθηκε, πολλαπλασιάζεται σήμερα σε συνθήκες άπνοιας και επομένως μειωμένης απόδοσης των αιολικών.