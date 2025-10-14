ΔΝΤ για Ελλάδα: Aνάπτυξη στο 2% και πληθωρισμός στο 3,1% το 2025

Σημάδια ανθεκτικότητας «βλέπει» για την ελληνική οικονομία το ΔΝΤ. Στην έκθεση του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Ταμείο διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον πήχυ της ανάπτυξης για την Ελλάδα τόσο φέτος όσο και την επόμενη χρονιά, παραμένοντας σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ανεργία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου θα καταγράψει ταχύτερη μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, υποχωρώντας κάτω από το 10% φέτος και χαμηλότερα από το 9% το 2026. Ο στόχος για πληθωρισμό στα επίπεδα του 2%, με βάση το Ταμείο θα χρειαστεί να περιμένουμε το 2027 καθώς και το 2026 θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το 2025 η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της ευρωζώνης, στο 2% για να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα (2%) και το 2026. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις είναι χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο, με βάση το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2026, εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 θα διαμορφωθεί στο 2,2% και το 2026 στο 2,4%.

Στην ευρωζώνη, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο και προβλέπει ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,2% και στο 1,1% το 2026 έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη μόλις 0,2% και -0,1% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι φέτος θα φτάσει στο 1,2% και στο 1% το 2026.

Σε υψηλότερα επίπεδα ο πληθωρισμός

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το Ταμείο εκτιμά ότι θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προβλέψεις της Άνοιξης. Πιο συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα φέτος θα φτάσει στο 3,1% για να υποχωρήσει στο 2,5% το επόμενο έτος, επίπεδα υψηλότερα από την ευρωζώνη όπου προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2,1% το 2025 και 1,9% το 2026. Με βάση το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός φέτος θα «κλείσει» στο 2,6% για να υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,2% το 2026.

Όσον αφορά την ανεργία στην Ελλάδα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα έτη, υποχωρώντας στο 9% φέτος (τον Απρίλιο προέβλεπε ότι θα διαμορφωθεί στο 9,4%) και στο 8,4% το 2026 (έναντι εκτίμησης 9% την Άνοιξη).