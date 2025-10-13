Πανεπιστημιακοί: Να επικαιροποιηθεί το μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ

Προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθύνεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), που ζητεί συνάντηση και έναρξη διαβούλευσης με αντικείμενο την αναπροσαρμογή του πανεπιστημιακού μισθολογίου.

Όπως επισημαίνει σε σχετική επιστολή της, που κοινοποιεί και στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών υστερεί σημαντικά έναντι των άλλων ειδικών μισθολογίων ήδη από το 2008-2009, οπότε δόθηκαν σημαντικές αυξήσεις (40-80%), αλλά παραλείφθηκαν από αυτές τα μέλη ΔΕΠ.

Οι πανεπιστημιακοί σημειώνουν πως είχαν τεράστια απώλεια εισοδήματος, επειδή α) χωρίς να έχει προηγηθεί παρόμοια αύξηση, υπέστησαν στη συνέχεια τις ίδιες οριζόντιες μνημονιακές περικοπές και β) η εφαρμογή της απόφασης 4741/2014 του ΣτΕ, για αποκατάσταση των αποδοχών σε αξιοπρεπή και αντίστοιχα του λειτουργήματος επίπεδα, καθυστέρησε πρακτικά επί 8 έτη.

Ωστόσο, το νέο μισθολόγιο του ν. 5045/2023, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, επανέφερε – όχι πλήρως- τις αποδοχές στα επίπεδα του 2012, δηλαδή σε αποδοχές που κρίθηκαν το 2014 (απόφαση ΣτΕ 4741/2014) ότι αποτελούσαν τότε ένα ελάχιστο επίπεδο. «Προφανώς αυτές δεν αποτελούσαν πλέον το ελάχιστο επίπεδο κατά το 2023 που ορίστηκε νέο μισθολόγιο ΔΕΠ, πολύ περισσότερο δεν αποτελούν ένα αξιοπρεπές και αντίστοιχο του λειτουργήματος επίπεδο κατά το 2026», υπογραμμίζει η ΠΟΣΔΕΠ.

Ενδεικτικά, παραθέτει τα εξής στοιχεία: Το 2008 ο βασικός μισθός λέκτορα και πρωτοδίκη, που αποτελούσε τη βάση των μισθολογίων ΔΕΠ και δικαστικών αντιστοίχως, ήταν ο ίδιος. Σήμερα, οι καθαρές αποδοχές καθηγητή με 30 χρόνια υπηρεσίας είναι χαμηλότερες από τις καθαρές αποδοχές πρωτοδίκη με έως πέντε χρόνια υπηρεσίας.

Με βάση τα δεδομένα αυτά και την εκ του Συντάγματος απορρέουσα επιταγή για αποδοχές ανάλογες του πανεπιστημιακού λειτουργήματος, επιβάλλεται να διαμορφωθεί ένα επικαιροποιημένο μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ, τονίζουν οι πανεπιστημιακοί.

Επιπλέον, αναφέρουν πως, σύμφωνα με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη διαβούλευση, το επίδομα βιβλιοθήκης, που επανήλθε με το μισθολόγιο του ν. 5025/2023, δεν θα φορολογείται από 1-1-2026. «Το επίδομα αυτό θα έπρεπε να μην φορολογείται από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ (απόφαση 29/2014) όταν το ίδιο επίδομα χορηγούνταν στο παρελθόν. Είναι εύλογο το επίδομα βιβλιοθήκης να απαλλαγεί από τον φόρο αναδρομικά, από τον 10/2022 που επαναχορηγήθηκε. Για την αποφορολόγηση του επιδόματος κατατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ ενδικοφανείς προσφυγές και αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια. Συνεπώς, επιβαρύνονται ασκόπως οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια για ένα θέμα που προκλήθηκε από ασυνέπεια της πολιτείας και το οποίο μπορεί να λυθεί άμεσα με πολιτική απόφαση».

Η ΠΟΣΔΕΠ θέτει προς συζήτηση και ένα ακόμη θέμα της φορολογικής νομοθεσίας που έχει τεθεί ξανά υπόψη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ότι στα μέλη ΔΕΠ και στους ερευνητές δεν παρέχονται τα φορολογικά κίνητρα του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄167), που ισχύουν για όσους επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 5 έτη φορολογικής απουσίας (μείωση κατά 50% του φορολογητέου εισοδήματος). Αυτή η μείωση παρέχεται μόνο σε εκείνους που θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, εξαιρώντας ρητά εκείνους που θα εργαστούν σε δημόσιους φορείς, με προφανή παραβίαση της αρχής της ισονομίας. «Δηλαδή, κάποιος προερχόμενος από το εξωτερικό που θα προσληφθεί σε κολέγιο ή ΝΠΠΕ έχει αυτή τη φορολογική απαλλαγή, ενώ αν είναι εκλεγεί ως μέλος ΔΕΠ σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο δεν την έχει. Η διάταξη αυτή χωρίς την εξαίρεση θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στο brain gain, ενώ τώρα η άδικη αντιμετώπιση που επιφυλάσσεται σε επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό λειτουργεί αποτρεπτικά για την ένταξή τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο», σημειώνει η ομοσπονδία των πανεπιστημιακών.

