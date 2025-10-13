Πόθεν Έσχες: Στις 31 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία για το έτος 2025 (χρήση 2024), θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία εκκινεί με την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή και την επιλογή από το αριστερό μενού των: «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης»-> «Δημιουργία Αρχικής Δήλωσης (Αρχικού Διορισμού» ή «Δημιουργία Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» ->«Δημιουργία», και εν συνεχεία, στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιβεβαιώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο ότι συνεχίζει ως υπόχρεος εκτός καταλόγου.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, η δημιουργία δήλωσης για υπόχρεους εκτός καταλόγου περιγράφεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Χρήσης (στην ενότητα 6.14) του πληροφοριακού συστήματος Πόθεν Έσχες, το οποίο είναι αναρτημένο στα Χρήσιμα Αρχεία της ενότητας Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του ιστότοπου www.pothen.gr καθώς και εντός της εφαρμογής μετά την είσοδο σε αυτή με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.