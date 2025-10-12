Ξεκινά η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 250 ευρώ – Ποιους αφορά και πότε θα γίνει

Ξεκινούν σταδιακά οι διαδικασίες για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες, με τον ΕΦΚΑ να επιδιώκει να φτάσει τα 250 ευρώ όσο το δυνατόν νωρίτερα, πιθανώς ακόμη και πριν από τα μέσα Νοεμβρίου.

Η εκπρόσωπος του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, τόνισε ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου, με διασταύρωση των στοιχείων από τα αρχεία του φορέα.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου ηλικίας 65 ετών και άνω, με όρια εισοδήματος έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, καθώς και αντίστοιχα όρια ακίνητης περιουσίας 200.000 και 300.000 ευρώ. Στο ίδιο μέτρο εντάσσονται και συνταξιούχοι αναπηρίας, λήπτες σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, καθώς και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα δουν διπλό όφελος πριν τις γιορτές, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου να συνδυάζει την αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,4% για το 2026 και τα οφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης.

«Φέτος, για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση, καθώς η προσωπική διαφορά περιορίζεται στο 50% και το 2027 θα καταργηθεί πλήρως», υπογράμμισε η Φωτεινή Βρύνα. Από την αύξηση αυτή, το 50%, δηλαδή 1,2%, θα λάβουν πάνω από 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, ενώ οι υπόλοιποι θα δουν την πλήρη εφαρμογή της αύξησης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ