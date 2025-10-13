IRIS: Υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις με QR Code από 1η Νοεμβρίου

Σε βελτιώσεις στο σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS προχώρησε η ΔΙΑΣ τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη στην αποστολή χρημάτων.

Πριν ολοκληρώσει την πληρωμή, ο χρήστης θα βλέπει το πλήρες όνομα του κατόχου του λογαριασμού που θέλει να στείλει χρήματα. Μέχρι πρότινος εμφανίζονταν μόνο το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του ονόματος και του επιθέτου του αποδέκτη.

Την ίδια ώρα μόλις 18 ημέρες απομένουν προκειμένου όλα τα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα να διαθέτουν τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω IRIS. Έτσι, από την 1η Νοεμβρίου, οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να πληρώσουν μέσω POS.

Εφόσον επιλέξουν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή του μέσω IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός QR που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο πελάτης θα τον «σκανάρει» μέσω του ΙRIS και θα επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές μέσω IRIS (ή με παρόμοιες υπηρεσίες mobile banking) πρέπει να τις ολοκληρώνει αποκλειστικά μέσω τερματικού POS, διασυνδεδεμένου είτε με φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Τα τσουχτερά πρόστιμα

Όσες επιχειρήσεις, από την 1η Νοεμβρίου, δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμο 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικό και 20.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Tα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται κατά 50% όταν επιβάλλονται σε χρήστες τερματικών «EFT/POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS διαμορφώνονται σε:

· Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

· Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B).

Τα ανώτατα όρια

Το ανώτατο ποσό την ημέρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS P2P αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές πληρωμές (IRIS P2B), όπου θα επιτρέπονται συναλλαγές έως 31.000 ευρώ τον μήνα.

Από τα μέσα του επόμενου έτους, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και στο εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.

Σήμερα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2P. Παράλληλα, πάνω από 560.000 επαγγελματίες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2B, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της αγοράς. Στο IRIS Commerce έχουν ήδη ενταχθεί 8.806 επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS σε όλο το λιανεμπόριο.