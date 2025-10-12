Η σκιά του φόβου από τους δασμούς

To 85% των Ευρωπαίων εργαζομένων αναφέρουν αμετάβλητες ανησυχίες για την απώλεια εργασίας τους -ή ακόμη και άμβλυνση αυτών- λόγω των δασμών του Τραμπ, με τους Έλληνες να έχουν υψηλές ανησυχίες για με το πόσο επηρεάζονται οι θέσεις εργασίας τους από αυτούς.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από την έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο για το πώς επηρεάστηκαν οι προσδοκίες των Ευρωπαίων απασχολούμενων σχετικά με την πιθανότητα απώλειας ή όχι της εργασίας τους από τις ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή δασμών.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας της ΕΚΤ είναι ότι: παρά τους πιθανούς κινδύνους από την επιβολή των δασμών, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για απώλεια της εργασίας τους στον τομέα τον οποίο εργάζονται, καθώς η σταθερότητα της θέσης τους δεν θεωρούν ότι επηρεάζεται από τους δασμούς.

Στην πραγματικότητα, το 85% όλων των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι οι ανησυχίες τους για απώλεια εργασίας παρέμειναν αμετάβλητες ή ακόμη και αμβλύνθηκαν μετά την αύξηση των αμερικανικών δασμών, δεδομένου του τομέα τον οποίο εργάζονται. Αυτό, όπως εξηγούν οι συντάκτες της έρευνας, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργοδότες τους δεν θα επηρεαστούν άμεσα από τη μείωση της ζήτησης από τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Όμως, υπάρχει και ένα 15% από τους εργαζόμενους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας εργασίας, ενώ ένα 3% δηλώνει μάλιστα ότι η πιθανότητα απώλειας αυτής έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο τομέας και η χώρα όπου εργάζονται οι Ευρωπαίοι απασχολούμενοι είναι καθοριστικοί παράμετροι για την έρευνα, καθώς οι εργαζόμενοι σε χώρες και τομείς που εξάγουν περισσότερο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της εργασίας τους.

Ειδικότερα, το ποσοστό των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας που συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπολογίζεται, κατά την ΕΚΤ, από λίγο παραπάνω του 1% στην Ελλάδα έως 6,7% στην Ιρλανδία. Έτσι προκύπτει ότι το ποσοστό των εργαζομένων που φοβούνται περισσότερο για απώλεια της εργασίας τους είναι υψηλότερο σε χώρες όπου το εργατικό δυναμικό είναι πιο πολύ εκτεθειμένο στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, όπως η Ιρλανδία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΚΤ, αν και η Ελλάδα είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό (1%) επιρροής από τους δασμούς των ΗΠΑ, οι ανησυχίες των Ελλήνων εργαζομένων για απώλεια εργασίας μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα έντονες, καθώς πλησιάζουν το 8%. Σημειώνεται ότι είναι στα ίδια επίπεδα με την Αυστρία και τη Δανία, ενώ αφήνει πίσω χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία και την ξεπερνούν μόνο η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ιρλανδία.