Ψηφιακή κάρτα: Τι ισχύει με τις αλλαγές για ευέλικτη προσέλευση

Αλλαγές ως προς το σκέλος λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας, με δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης μέχρι 120 λεπτά ημερησίως, αλλά και χρόνο προετοιμασίας των εργαζομένων έως 30 λεπτά, περιλαμβάνει το εργασιακό νομοσχέδιο.

Το εργασιακό νομοσχέδιο δίνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα καταγραφής έως τριών «μονών» χτυπημάτων ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της ψηφιακής κάρτας και λόγω αμέλειας δεν ήταν συνεπής στην καταγραφή του ωραρίου.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων που καταγράφονται επίσημα στη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), που συνοδεύει στο σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι τρεις αλλαγές

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 22 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου:

Προβλέπεται η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης μέχρι χρονικό διάστημα 120 λεπτών, ημερησίως, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και εργαζομένου. Η ευέλικτη προσέλευση αφορά το διάστημα από τη δηλωθείσα στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας έναρξη του ωραρίου και εντεύθεν. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος με 8ωρη καθημερινή εργασία θα μπορεί να «χτυπάει» κάρτα κατά την άφιξη και κατά την αποχώρηση από τον χώρο δουλειάς, με 120 λεπτά απόκλιση (π.χ. 7 το πρωί – 3 το μεσημέρι, έως 9 το πρωί – 5 το απόγευμα).

Προβλέπεται ένα χρονικό διάστημα 30 λεπτών πριν από την εργασία και 30 λεπτά μετά την εργασία για τους εργαζόμενους στον κλάδο της βιομηχανίας, και ένα αντίστοιχο χρονικό διάστημα δέκα λεπτών πριν από την εργασία και δέκα λεπτών μετά την εργασία για τους εργαζόμενους στους λοιπούς κλάδους, ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από την εργασία. Θεωρείται δεδομένο ότι ο χρόνος προετοιμασίας του εργαζόμενου προς παροχή εργασίας (όπως η είσοδος στην περιοχή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η αλλαγή ενδυμασίας εφόσον αυτή απαιτείται λόγω της θέσης/καθηκόντων εργασίας, η μετάβαση στη θέση παροχής εργασίας και το πλύσιμο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας) δεν εμπίπτει στην έννοια του χρόνου εργασίας. Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πραγματοποιείται:

α) Κατά την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου μετά τον χρόνο προετοιμασίας προς ανάληψη εργασίας.

β) Κατά τη λήξη του δηλωθέντος ωραρίου πριν από τον χρόνο προετοιμασίας προς αποχώρηση. Το περιθώριο αυτό κρίνεται εύλογο σε όλες τις εργασίες και κλάδους έτσι ώστε ο εργαζόμενος να βρεθεί στη θέση εργασίας του, αλλά και να καλυφθούν περιπτώσεις που εργαζόμενος καταφθάνει λίγο νωρίτερα στον χώρο εργασίας και απλώς αναμένει να αναλάβει εργασία. Επιτρέπονται τυχόν ευνοϊκότερες συμφωνίες για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος προετοιμασίας θεωρείται ως χρόνος εργασίας. Εάν κατά τον ανωτέρω χρόνο βρεθεί εργαζόμενος να απασχολείται πραγματικά, επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Στις περιπτώσεις της έλλειψης σήμανσης της ψηφιακής κάρτας, κατά την είσοδο ή την έξοδο από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (εκ παραδρομής και λόγω αμέλειας του εργαζομένου), γίνονται αποδεκτά μέχρι τρία «μονά» χτυπήματα τον μήνα ανά εργαζόμενο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική διαπίστωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας θα συνεπάγεται σύσταση προς τον εργοδότη και όχι επιβολή προστίμου.

Ενστάσεις εργαζομένων

Σύμφωνα με τους φορείς των εργαζομένων, η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης των εργαζομένων θα μπορούσε να αξιολογηθεί θετικά, υπό το πρίσμα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβάλει στην εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών τους. Εξάλλου υπενθυμίζεται ότι και στο Δημόσιο οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών ζωνών προσέλευσης και αποχώρησης. Με τον ίδιο τρόπο και ο σαφής καθορισμός του χρόνου προετοιμασίας για εργασία είναι σημαντικός στο μέτρο, που δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο ελέγχων από το ΣΕΠΕ «καλούνται να δικαιολογήσουν» την παρουσία τους στον χώρο της εργασίας τους, μέσω της επίκλησης ότι προσήλθαν νωρίτερα για να προετοιμαστούν γι’ αυτήν.

Ωστόσο, ο καθορισμός 30 λεπτών πριν και 30 λεπτών μετά την εργασία στον κλάδο της βιομηχανίας και δέκα λεπτών πριν και δέκα λεπτών μετά την εργασία στους λοιπούς κλάδους, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήδη οι εργαζόμενοι καλούνται να προσέλθουν νωρίτερα, προκειμένου να προετοιμαστούν για την εργασία τους, αποτελεί μια ακόμα πρόσθετη επιβάρυνση του χρόνου που ο εργαζόμενος πρέπει να έχει διαθέσιμο, προκειμένου να παρέχει την εργασία του και μάλιστα χωρίς να αμείβεται γι’ αυτόν. Εάν δε συνδυαστεί ο χρόνος προετοιμασίας με το διάλειμμα, τις αναγκαίες μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς την εργασία τους και τη δυνατότητα παροχής συνολικά 13 ωρών εργασίας, οι ώρες ανάπαυσης και αναψυχής του εργαζόμενου συμπιέζονται σε βαθμό ασφυκτικό, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και πολύωρες.

Όπως επισημαίνεται, παραγωγικοί εργαζόμενοι είναι οι υγιείς, ξεκούραστοι και ικανοποιημένοι εργαζόμενοι. Αντίστοιχα, παραγωγικές επιχειρήσεις είναι αυτές των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να ισορροπούν τις εργασιακές απαιτήσεις με την οικογενειακή ζωή και διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ανάπαυση και την αναψυχή τους.

Προτάσεις εργοδοτών

Οι φορείς των εργοδοτών, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η θεσμοθέτηση πλέον των ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, αφενός για τον χρόνο προετοιμασίας όσο και της ευέλικτης προσέλευσης, συμβάλλουν στη διασφάλιση της ενιαίας και ορθής εφαρμογής από τα ελεγκτικά όργανα. Εκτιμάται δε ότι ο χρόνος των 30 λεπτών θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες ή και σε άλλες επιχειρήσεις, πέραν της βιομηχανίας, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λιμάνια, αερολιμένες, εργοτάξια, τουριστικές επιχειρήσεις ξενοδοχείων, καθότι ο χρόνος των 10 λεπτών δεν είναι επαρκής λόγω της χωροθέτησης, της έκτασης και των περιορισμών στη μετακίνηση εντός των χώρων της επιχείρησης, ή και για λόγους ασφαλείας ή άλλους λόγους που δυσκολεύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή εντός χρονικού διαστήματος μόλις 10 λεπτών.