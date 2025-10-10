Logo Image

Επιδόματα: Οι πληρωμές την εβδομάδα 13-17 Οκτωβρίου

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 13 έως 17 Οκτωβρίου

Ποσό 66.745.500 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 51.499 δικαιούχους την ερχόμενη εβδομάδα (13 έως 17 Οκτωβρίου 2025), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Από 13 έως 17 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

