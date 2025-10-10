ΕΕΚΕ: Ικανοποίηση με επιφυλάξεις για το μέτρο αναγραφής της τιμής αγοράς των προϊόντων από τον παραγωγό/προμηθευτήητείται

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) χαιρετίζει την ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, για την αναγραφή, εκτός από την τιμή πώλησης, και της τιμής αγοράς των προϊόντων από τον παραγωγό/προμηθευτή, καθώς όπως σημειώνει «ήδη από την έναρξη της ανοδικής πορείας των τιμών (Μάιος του ’21), η αναγραφή αποτελεί πάγια θέση και πρόταση της ΕΕΚΕ».

Ωστόσο, η ΕΕΚΕ εκφράζει και τις επιφυλάξεις της για την επιτυχία του μέτρου καθότι, όπως σημειώνει «το υπουργείο δεν έχει ορίσει τα βασικά προϊόντα που θα περιλαμβάνει η ρύθμιση καθ’ όλο το μήκος της λαϊκής κατανάλωσης (σούπερ μάρκετ, μανάβικα, κρεοπωλεία, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης κ.ο.κ.)».

Η επισήμανση της ΕΕΚΕ

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει, ακόμη, ότι «στην ανακοίνωση του υπουργού, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, αναφορικά με το ποια αρχική τιμή θα αναγράφεται, αναφέρεται η φράση «τιμή πρώτης τιμολόγησης του προϊόντος». Λόγω όμως ότι, συνήθως, η πώληση των προϊόντων από τον παραγωγό στον χονδρέμπορα/μεσάζοντα γίνεται με ανοιχτή τιμή, υπάρχει περίπτωση η πρώτη τιμολόγηση του προϊόντος να μην είναι αυτή της πώλησης του αρχικού παραγωγού στον χονδρέμπορα αλλά του τελευταίου προς τον λιανέμπορο η οποία θα είναι, προφανώς, αυξημένη. Για αυτό, στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει ξεκάθαρα και χωρίς θολές διατυπώσεις, να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής παραγωγού και όχι οποιαδήποτε άλλη τιμή, προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει την τιμή του προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι το ράφι. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ή μη αισχροκέρδειας και τα τυχόν αντικαταναλωτικά παιχνίδια ορισμένων επιτήδειων σε βάρος των καταναλωτών».