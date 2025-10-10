Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες – Πρώτο βήμα υλοποίησης της συμφωνίας Παπασταύρου-Παπαναστασίου 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου δημοσιεύθηκαν σήμερα, Παρασκευή, οι αποφάσεις υπ. Αριθμόν 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου για τη μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, χθες στην Αθήνα, στην οποία συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με το έργο.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στη συνάντηση των δύο υπουργών που έγινε «σε άριστο κλίμα».

Στ. Παπασταύρου: Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα του έργου που ήταν η εταιρεία Euroasia Interconnector.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στη συνάντησή του με τον κ. Παπαναστασίου «συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα ώστε να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

«Βραχυκύκλωμα» και προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο προκλήθηκε «βραχυκύκλωμα» αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι.

Από Αθήνα και Λευκωσία τονίζεται πως οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ισχυρές και αδιάρρηκτες, ωστόσο φαίνεται πως όλο και πιο περίπλοκο γίνεται το τοπίο όσον αφορά στο πολυσυζητημένο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

