Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρος αναζητεί λύση στις Βρυξέλλες

Χωρίς να προσθέτουν κάτι καινούργιο και πολύ περισσότερο να αίρεται το αδιέξοδο συνεχίζονται οι συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις για την διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με το επόμενο επεισόδιο να μεταφέρεται στις Βρυξέλλες παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης.

Μετά τις εντάσεις του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στις δύο χώρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να κάνει δηλώσεις περί «εκβιασμών», οι δύο πλευρές ομονόησαν να ρίξουν τους τόνους, γεγονός που αποτυπώθηκε και κατά την χθεσινή συνάντηση των δύο αρμόδιων Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου.

Βέβαια, η αποκλιμάκωση της έντασης δεν κατέστη επαρκής για να μετρηθούν και βήματα προόδου ή σύγκλισης επί των διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές με τις αποφάσεις ή τουλάχιστον τις εξελίξεις να αναμένονται κατά την νέα τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα όπου θα συμμετάσχει και ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντάν Γιόργκενσεν.

Ευρωπαϊκό πρόβλημα

Η «παραπομπή» του θέματος στις Βρυξέλλες και μάλιστα στα ανώτατα πολιτικά επίπεδα, αντικατοπτρίζει αφενός την δυσκολία των δύο πλευρών να συμφωνήσουν επί των διαφορών και δευτερευόντως την προσπάθεια να αναλάβει η Κομισιόν την ευθύνη που της αναλογεί, μιλώντας για ένα έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, που τυγχάνει συγκεκριμένων προκλήσεων κατά την δημιουργία του.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συζήτηση των δύο Υπουργών εχθές, λίγες μέρες πριν την συνάντηση και συζήτηση με τον Επίτροπο Ενέργειας περισσότερο επιβεβαίωσε την συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά την κοινή γραμμή πλεύσης επί του έργου σε Ελλάδα και Κύπρο με το θέμα πλέον να μεταφέρεται στα χέρια του Επιτρόπου για τυχόν πιο δραστικές παρεμβάσεις.

Άλλωστε, η ανάδειξη του προβλήματος σε ευρωπαϊκό ζήτημα, άπαξ και μιλάμε για ευρωπαϊκά σύνορα με την Κύπρο να αποτελεί το μόνο κράτος μέλος σε καθεστώς ενεργειακής απομόνωσης, συνιστά κατά ορισμένους την μόνη ρεαλιστική απάντηση προς άρση του αδιεξόδου, εκτιμώντας την ίδια στιγμή, την γεωπολιτική παράμετρο ως το κρισιμότερο αγκάθι για την υλοποίηση του έργου.

Οι διαφωνίες παραμένουν

Μια ενδεχόμενη πιο ενεργητική εμπλοκή της Κομισιόν στην πορεία υλοποίησης του έργου μπορεί να εξομαλύνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που σήμερα καταλήγει να σημαδεύει το έργο με ορατό το ενδεχόμενο αυτό να μείνει στα χαρτιά. Οι δηλώσεις των δύο πλευρών Ελλάδας και Κύπρου χαίρουν αλληλοϋποστήριξης και αναγνώρισης των στρατηγικών σχέσεων ανάμεσα στα δύο κράτη, χωρίς ωστόσο κάπου να διαφαίνεται μετατόπιση προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση, ώστε να προκύπτει και σημείο επαφής που θα αίρει το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η μεν ελληνική πλευρά εμφανίζεται, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στην γραμμή άρσης όλων των οικονομικοτεχνικών εκκρεμοτήτων από πλευράς Κύπρου, μη μένοντας μονάχα στην αποδέσμευση των 25 εκατ. ευρώ προκειμένου να συζητήσει κάθε επόμενο βήμα, ενώ από την άλλη, η Κύπρος διατηρεί – έστω και όχι ως κεντρική γραμμή αλλά με ανάλογη βαρύτητα – επιφυλάξεις για την βιωσιμότητα του έργου και επομένως την σκοπιμότητά του να το χρηματοδοτήσει.

«Ακαμψία» παρουσιάζει επίσης και ως προς την επίλυση όλων των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων που θίχτηκαν κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη των ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕΕΥ και ΡΑΕΚ χωρίς και εκεί να προκύψει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα.

«Απέλπιδα προσπάθεια»

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η επικείμενη τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ντάν Γιόργκενσεν έρχεται σε συνέχεια της αρχικής δέσμευσης της Κομισιόν να παραπεμφθεί το θέμα σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ενώ αναγνωρίζεται σαν μια απέλπιδα προσπάθεια να μπουν τα «μεγάλα μέσα», όσο μεγάλα είναι αυτά για την εξεύρεση μιας λύσης.

Το σενάριο βέβαια, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, που θέλουν την ΕΕ να μπαίνει μπροστά και να αξιοποιεί στρατιωτική δύναμη άλλων κρατών μελών προς αποτροπή της Τουρκίας να επαναλάβει τα γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Η Κομισιόν, εφόσον αποφασίσει αναλόγως, θα επιλέξει, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, άλλα μέσα να ασκήσει πίεση προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες και το έργο να ολοκληρωθεί ως συστατικό μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που θέλει να απλώνεται ενιαία από τον Νότο προς τον Βορρά και από την Ανατολή προς την Δύση. Αυτό αποτελεί και τον απώτερο στόχο της ανάδειξης της ευρωπαϊκής διάστασης του έργου ώστε έμπρακτα να τύχει στήριξης της ΕΕ και έτσι να ξεπεράσει σειρά εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την υλοποίησή του.

«Άριστο κλίμα»

Να αναφέρουμε τέλος ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «κατά την διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».