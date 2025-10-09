Η ηλεκτρική διασύνδεση στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου – Τι συζητήθηκε

Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που είχαν σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Βραχυκύκλωμα» και προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο προκλήθηκε «βραχυκύκλωμα» αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι.

Από Αθήνα και Λευκωσία τονίζεται πως οι σχέσεις των δύο χωρών είναι ισχυρές και αδιάρρηκτες, ωστόσο φαίνεται πως όλο και πιο περίπλοκο γίνεται το τοπίο όσον αφορά στο πολυσυζητημένο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

