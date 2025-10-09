Logo Image

Ευρωκοινοβούλιο: Επέκταση της υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας προέλευσης αγροτικών προϊόνων

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / EUROKINISSI/ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Τροπολογία με πρωτοβουλία του Γιάννη Μανιάτη

Υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο τροπολογία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη για υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης αγροτικών προϊόντων.

Η τροπολογία προβλέπει επέκταση της υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας προέλευσης σε όλους τους αγροτικούς τομείς, από τα δημητριακά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, έως τα μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, το κρέας και άλλα αγροτικά προϊόντα.

Την κατέθεσε ο αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης και υπερψηφίστηκε με 516 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 48 αποχές.

Η τροπολογία που κατατέθηκε σε συνεργασία με ευρωβουλευτές από τρείς διαφορετικές πολιτικές ομάδες (S&D, EPP, Renew), στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Κανονισμού Κοινής Οργάνωσης των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, στοχεύει στο να παρέχει στους καταναλωτές ουσιαστική και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουν.

Ταυτόχρονα, ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα και την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ.

«Προστατεύουμε πλήρως τον μόχθο των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών, διασφαλίζοντας ότι η προστιθέμενη αξία της τοπικής παραγωγής αναγνωρίζεται και προβάλλεται» τονίζει ο κ. Μανιάτης και προσθέτει: «Το πρώτο βήμα έγινε με την εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης στη θέση του Κοινοβουλίου. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται, αφού πρέπει να πείσουμε και τις κυβερνήσεις να αποδεχθούν αυτή την ισχυρή προστασία καταναλωτών και παραγωγών-αγροτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

