Δυτική Μακεδονία: Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένας νέος δεύτερος Υπερυπολογιστής θα αναπτυχθεί στην Κοζάνη με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Όπως ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο νέος Υπερυπολογιστής θα εξυπηρετεί εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στους κρίσιμους τομείς της Ενέργειας και της Αγροδιατροφής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική υποδομή που θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη.

Υπό την «ομπρέλα» της κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης EuroHPC

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιλογή χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους διασφαλίζει ταχύτερη υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, ώστε να ευθυγραμμιστεί χρονικά με την ανάπτυξη του νέου εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, καθώς και με το έργο του Πράσινου Κέντρου Δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, που επίσης βρίσκεται σε φάση εκκίνησης. Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία θα ενταχθεί κάτω από την «ομπρέλα» της κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης EuroHPC, όπως και ο Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος».

Η εγκατάσταση του νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με έμφαση στους τομείς της Ενέργειας και της Αγροδιατροφής, αποτελεί κομβική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν.

Επισημαίνεται, δε, ότι ο νέος Υπερυπολογιστής θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος που συνδέει Υπερυπολογιστές, Κέντρα Δεδομένων και AI Factories, ενισχύοντας την καινοτομία και δίνοντας ισχυρή ώθηση στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, θα αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης ενός νέου οικοσυστήματος νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από τις υποδομές ΤΝ, προσφέροντας κίνητρα για επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη Βόρεια Ελλάδα. Η Δυτική Μακεδονία αναδεικνύεται με τον τρόπο αυτό σε στρατηγικό κόμβο στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών υπερυπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα Βαλκάνια και τη Νοτιαναοτολική Ευρώπη ευρύτερα, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το έργο, υλοποιείται υπό το συντονισμό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε πλήρη συνέργεια με τις εθνικές υποδομές «Δαίδαλος» και του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», που αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του εθνικού οικοσυστήματος Υπερυπολογιστών και ΤΝ.