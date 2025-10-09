Γκάζι πάτησε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο

Ανέβασε ταχύτητα το Σεπτέμβριο ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ξεπερνώντας κατά πολύ τις μηνιαίες ρυθμίσεις του προηγούμενου μήνα φτάνοντας συνολικά τις 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ.

Tον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων (3.000 παραπάνω από τον προηγούμενο μήνα) και 2.955 νέες υποβολές, ενώ οι μηνιαίες ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.789, συνολικού ύψους 524,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό του Σεπτεμβρίου είναι κατά 212 εκατ. υψηλότερες σε σχέση με τον Αύγουστο επιστρέφοντας περίπου στα επίπεδα Ιουλίου (540,63 εκατ. ευρώ) και Απριλίου (513,25 εκατ.ευρώ).

Συνολικά, ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο πριν τη θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται συνολικά 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας μέσω του εξωδικαστικού έφτασε στο 79%. Για τους 10 πιστωτές με το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, το μέσο ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε το 79,8% με τα υψηλότερα ποσοστά να έχουν οι Intrum, QQuant και Veraltis.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 38,4% των αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό βρίσκονται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. ευρώ έως 200 χιλ.ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1εκατ. ευρώ αθροίζουν 27,63 δισ.ευρώ και αποτελούν το 55% του συνόλου των οφειλών του εξωδικαστικού.

Διάρθρωση της αγοράς

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant), καθώς πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3.144 οφειλέτες. Ειδικότερα, στην Cepal αναλογούν 91,12 εκατ.ευρώ ρυθμισμένα δάνεια, έπεται η doValue με τις ρυθμίσεις των δανείων να ανέρχονται στα 54,81 εκατ. ευρώ, τρίτη έρχεται η Qquant με 26,25 εκατ. ευρώ ρυθμισμένα δάνεια και τελευταία είναι η Intrum με 17,34 εκατ. ευρώ ρυθμίσεις δανείων για τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο, από τα 79,4 δισ.ευρώ κόκκινα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια των Servicers, οι τέσσερις προαναφερθέντες Χ.Φ. κατέχουν σχεδόν το 90% των κόκκινων δανείων: η Cepal κατέχει το 32,2%, η doValue το 30,8%, η Intrum το 25,4% και η Qquant το 4,1%, ενώ απομένει ένα 7,6% που μοιράζονται οι υπόλοιποι servicers.