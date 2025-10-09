Τ. Θεοδωρικάκος: Σε βασικά προϊόντα θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής

«Στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους -εφόσον το επιθυμούν- να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας πως οι υπόλοιπες λαϊκές αγορές θα λειτουργούν κανονικά.

Επεσήμανε, δε, πως «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ότι στις αυξήσεις τιμών που δεν δικαιολογούνται, θα περιγράφονται με υπουργική απόφαση αυτά τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ και το λιανεμπόριο θα υποχρεώνονται κάτω από την τιμή πώλησης να αναγράφουν την αρχική τιμή του προϊόντος. Συμπλήρωσε ότι αυτό αφορά τα βασικά προϊόντα στα οποία παρατηρούνται τάσης αισχροκέρδειας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε και σημείωσε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά. «Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ»

Ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε και για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα. «Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, αντί να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του – που συνδέθηκε με λάθη, αποτυχίες, επιλογές επικίνδυνες για τη χώρα – και αποτελεί ομολογία αποτυχίας» απάντησε και υπογράμμισε ότι «το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση αστάθειας και κατακερματισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης και όταν στο παρελθόν η Ελλάδα βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους».

«Η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ και η κυβέρνησή της με το θετικό της έργο, τα λάθη και τις αδυναμίες, για τα οποία η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Μετά από 7 χρόνια στην εξουσία πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης», προσέθεσε.

Για τα Τέμπη επισήμανε ότι «όλοι θέλουμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, να ξεκινήσει η δίκη και να σταματήσει αυτή η ακραία και επικίνδυνη συνωμοσιολογία, καθώς μετά και από την τελευταία απόφαση της δικαιοσύνης έχει καταρριφθεί κάθε επιχείρημα». «Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει εμπιστοσύνη» σημείωσε επίσης.