Το Δημόσιο… δεν πληρώνει: Φούσκωσαν τα φέσια προς ιδιώτες στα 3,88 δισ. ευρώ

Όλο και υψηλότερα κινούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες. Τα χρέη των νοσοκομείων και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανέβασαν τον «λογαριασμό» του Δημοσίου στα 3,88 δις. ευρώ στα τέλη Αυγούστου από 3,54 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσα σε ένα μήνα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 341 εκατ. ευρώ κυρίως εξαιτίας της ανοδικής πορείας που καταγράφουν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Όσον αφορά τα χρέη των νοσοκομείων προς ιδιώτες οφείλεται κατά βάση στην αυξητική πορεία των οφειλών του ΕΟΠΠΥ.

Τον Αύγουστο, οι επιστροφές φόρων που εκκρεμούν ανήλθαν συνολικά στα 928 εκατ. ευρώ από 732 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου. Το ποσό για τους άμεσους φόρους ήταν σχεδόν διπλάσιο μέσα σε ένα μήνα φτάνοντας τα 431 εκατ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου από 221 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Οριακή ήταν η αύξηση στις επιστροφές έμμεσων φόρων οι οποίες αυξήθηκαν οριακά στα 392 εκατ. ευρώ από 389 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 928 εκατ. ευρώ των εκκρεμών επιστροφών φόρων, μόνο τα 288 εκατ. ευρώ θεωρούνται ληξιπρόθεσμα (δηλαδή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), ενώ τα υπόλοιπα 641 εκατ. ευρώ είναι με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Οι οφειλές των νοσοκομείων

Ανοδική πορεία ακολούθησαν οι οφειλές των νοσοκομείων οι οποίες αυξήθηκαν κατά 129 εκατ. ευρώ σε ένα μήνα, φτάνοντας στα 1,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι 1,49 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Μόνο ο ΕΟΠΥΥ κατέγραψε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 305 εκατ. ευρώ, έναντι 271 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι τα στοιχεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνουν μεικτά ποσά, καθώς εκκρεμεί ο συμψηφισμός rebate και clawback που συνήθως γίνεται προς το τέλος του έτους.

Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης συνολικά οφείλουν 651 εκατ. ευρώ, έναντι 623 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση αύξησε τις οφειλές της σε 251 εκατ. ευρώ (από 247 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν στα 2,954 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι 2,809 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.