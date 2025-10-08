Ευρωζώνη: Με 7πλάσιο ρυθμό αυξάνονται οι μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο 2025

Εντυπωσιακή βελτίωση καταγράφηκε στις μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις των νοικοκυριών της Ευρωζώνης με έμφαση τη στέγαση κατά το β’ τρίμηνο του 2025 σημειώνοντας μάλιστα επταπλάσιο ρυθμό αύξησης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ.

Πιο αναλυτικά, οι ακαθάριστες μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν με υψηλότερο ετήσιο ρυθμό που ανήλθε στο 2,9%, σηματοδοτώντας επταπλάσια αύξηση από του ρυθμό της τάξης του 0,4% του προηγούμενου τριμήνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η έμφαση από τα νοικοκυριά δόθηκε περισσότερο στη στέγαση. Παράλληλα, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά το β’ τρίμηνο με υψηλότερο ρυθμό της τάξης του 2,0% από το 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ο ρυθμός αύξησής τους παρέμεινε σταθερός στο 2,5% με διαφοροποιήσεις στις επιμέρους κατηγορίες.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα νομίσματα και τις καταθέσεις, αυξήθηκαν με σχεδόν αμετάβλητο ρυθμό 2,9%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των χρεωστικών τίτλων μειώθηκε στο 0% από 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την άλλη, υψηλότερο ρυθμό αύξησης κατέγραψαν οι επενδύσεις των νοικοκυριών σε μετοχές φτάνοντας στο 2,6% από το 2,3%, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής αύξησης των επενδύσεων σε μετοχές επενδυτικών κεφαλαίων (8,3% μετά από 7,9%). Τέλος, οι επενδύσεις σε ασφάλειες ζωής και συνταξιοδοτικά προγράμματα αυξήθηκαν με παρόμοιο ρυθμό: στο 1,9% από 1,7% οι πρώτες, και σε 2,3% από 2,1% οι δεύτερες.

Αποταμίευση και περιουσιακά στοιχεία

Σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο παρέμεινε η αποταμίευση στα νοικοκυριά της Ευρωζώνης το β’ τρίμηνο αφού ο ρυθμός της παρέμεινε στο 15,2%

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η καθαρή αξία των νοικοκυριών αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό 5,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (από 4,5% του προηγούμενου). Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αύξηση αυτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη άνοδο της αξίας των χρηματοοικονομικών και μη περιουσιακών στοιχείων. Η αξία των κατοικιών, το κύριο συστατικό των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αυξήθηκε με σχεδόν αμετάβλητο ρυθμό 4,7%.

Τέλος, ο δείκτης χρέους προς εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε στο 81,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, από 83,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.